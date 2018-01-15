Глава Уряду: Цього року вшановуємо 85-ті роковини Голодомору 1932-1933 років, справа честі провести всі заходи на найвищому рівні

Цього року Україна відзначає 85-ті роковини Голодомору 1932-1933 років, і справою честі має стати проведення всіх запланованих тематичних заходів на найвищому організаційному рівні. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Оргкомітету з підготовки та вшанування роковин Голодомору. Участь у засіданні взяли Глава Адміністрації Президента Ігор Райнін, представники Міністерства культури, Інституту національної пам'яті, історики та експерти.

"Питання національної пам'яті - це важливе питання. І це не банальні слова, це те, що має бути в серці. А дати (вшанування пам'яті) - не просто дати, а час, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих і робимо (історичні) висновки", - сказав Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що спектр запланованих в рамках вшанування заходів - вельми широкий. Він враховує активізацію роботи з міжнародною спільнотою щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, проведення великих виставок і зустрічей - з метою доведення світу масштабів трагедії, а також проведення у листопаді поточного року Міжнародного форуму, присвяченого 85-м роковинам Голодомору. Групу підготовки форуму, за пропозицією Володимира Гройсмана, очолив Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

Глава Уряду також підтримав ідею створення кінострічки, присвяченої темі Голодомору, і підкреслив важливість вшанування пам'яті дослідників Голодомору, передусім американського вченого Джеймса Мейса.

"Цього року потрібно відновити системну (дослідницьку) роботу щодо увічнення пам'яті мільйонів. На жаль, з 2010 року дослідження фактично припинили. Я був цим здивований... Такими темпами, за три-п'ять років ми вже нічого не відновимо. Але ніхто не має права забути і применшити кількість людей, а особливо дітей, які були знищені. Тож всіх закликаю до системної роботи".

У цьому контексті Глава Уряду нагадав, що так само "справою честі" є добудова другої черги Національного Музею - Меморіалу пам'яті жертв голодоморів. У Держбюджеті на 2018 рік закладені 320 млн грн на будівельні роботи. Додаткові кошти, на думку Володимира Гройсмана, можна залучити з міжнародних джерел. "У лютому ми розпочинаємо роботи. За 24 місяці маємо здати об'єкт. Супроводжувати проект (добудови) доручаю Віце-прем'єр-міністру Володимиру Кістіону... Наразі завдання - визначитися з ефективним використанням коштів", - сказав Володимир Гройсман.

Довідково

У листопаді минулого року Глава Уряду відвідав Національний музей - Меморіал пам'яті жертв голодоморів у Києві, де підтвердив план профінансувати добудову музею, адже це «справа честі і свідчення відновлення історичної справедливості щодо мільйонів невинно загиблих».

За задумом архітекторів, друга черга меморіального комплексу буде "захована" у Дніпровський схил, який наразі укріплюється. Це не змінить ландшафту і збереже ідею музею - як свічки пам'яті. Проект вже погоджено ЮНЕСКО.

Як зазначав Глава Уряду, історія і правда мають об'єднати людей.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України,