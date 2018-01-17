Глава Уряду: Глави адміністрацій мають пам’ятати про особисту відповідальність за реагування на прояви негоди в областях

Рясні снігопади, які мають місце в ряді областей України, ускладнюють рух транспорту – як по міжміських трасах, так і в населених пунктах, але обов’язок місцевої влади – вчасно і правильно зреагувати на ситуацію і допомогти людям. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.

«Сніг викликає ускладнення проїзду по автошляхах, по руху містами. Важливо, аби місцева влада мобілізувала ресурси», - сказав Глава Уряду. Він підкреслив, що в місцевих бюджетах коштів більшає, і фінансові ресурси на підтримку дорожнього господарства в належному стані – є.

«Коли виникають затори і проблеми потрібно швидко розблоковувати автошляхи і допомагати людям, - сказав Володимир Гройсман. - І голови місцевої влади мають організувати роботу. Ми заздалегідь інформуємо (про загрози) і мобілізуємо (ресурси). Всі мають бути мобілізовані. Важливо, аби кожен працював на своєму місці».

Прем’єр-міністр підкреслив, що керівники на місцях відповідають за ситуацію персонально. «Якщо голови адміністрацій будуть спати, я подам подання - за рішенням Уряду - Президенту на звільнення таких чиновників. Просив би серйозно поставитися до цього. Будемо моніторити ситуацію. Важливо не забувати про людей. Техніка є, паливо є, кошти є... А потім ми зробимо відповідні організаційні висновки», - додав Володимир Гройсман.

Довідково

За інформацією ДСНС, погодні умови в більшості областей України в найближчі дні будуть погіршуватися. Прогноз погоди завчасно направлений на місця. Для прибирання автошляхів вже залучено 1300 одиниць техніки. Інформація про ситуацію на дорогах постійно надходить до центральних органів влади. Всі рятувальні служби переведені на посилений режим несення служби.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України