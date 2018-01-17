Держлісагентство тимчасово призупинило лісогосподарські заходи в карпатських пралісах

Державне агентство лісових ресурсів України звернулося з листом до Закарпатського, Івано-Франківського та Чернівецького обласних управлінь лісового та мисливського господарств з проханням тимчасово призупинити видачу лісорубних квитків на проведення будь-яких лісогосподарських заходів на лісових ділянках, які відповідають визначенню пралісів та квазіпралісів.

«Наприкінці серпня минулого року Президент України підписав Закон щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат. Відповідно до цього закону визначаються поняття "праліси", "квазіпраліси" та встановлюється особливий правовий режим їх збереження та охорони. Також передбачено розроблення Мінприроди відповідної методики визначення таких лісів», - пояснює заступник Голови Держлісагентства Володимир Бондар.

За його словами, так як ще триває процес розроблення такої методики, Держлісагентство підтримало пропозиції, надані Всесвітнім фондом природи (WWF), і надіслало обласним управлінням відповідний перелік лісових ділянок, які відповідають за попередньою оцінкою визначенню пралісів та квазіпралісів.

«Ми тимчасово, до вирішення питання статусу кожної із ділянок, призупинили видачу лісорубних квитків на проведення будь-яких лісогосподарських заходів на лісових ділянках відповідно до цього переліку. Зокрема, це стосується Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей», - повідомив Володимир Бондар.

Праліси, з точки зору біорізноманіття, є найціннішими ділянками лісу, оскільки існують і розвиваються лише під впливом природи і практично не зазнали втручання людини. Вони мають високу життєздатність, стійкі проти несприятливих впливів, забезпечують надзвичайно важливі екосистемні послуги, котрі не у змозі повноцінно надати господарські ліси.

Роман Волосянчук, координатор лісових проектів WWF: «Зберегти карпатські праліси – пріоритет для нашої організації незалежно від того, на якій території вони розташовані, адже після вирубки їх неможливо відновити. Карпати – практично єдиний регіон у Європі, де збереглися залишки справжніх непорушених центрально-європейських лісів. Підтримка Держлісагентства є критично важливою для збереження цих унікальних ділянок, і мораторій – це значний крок у цьому напрямку».

Володимир Бондар, заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України: «Лист Держлісагентства обласним управлінням має рекомендаційний характер. Однак, його виконання ми будемо контролювати. Відтепер, якщо лісгосп плануватиме проведення лісогосподарських заходів на якійсь із ділянок, визначених у переліку, він має надати вагомі аргументи. В іншому випадку, дозвіл на проведення рубок наданий не буде. Думаю, що контролювати цей процес Держлісагентству та його територіальним органам допоможуть і фахівці Всесвітнього фонду природи та небайдужа громадськість».

Державне агентство лісових ресурсів України