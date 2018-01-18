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Рада ухвалила закон щодо Донбасу

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Закон дає президенту України право на використання збройних сил та інших військових формувань для стримування і протидії російській агресії.
Верховна Рада в четвер, 18 січня, прийняла закон про реінтеграцію Донбасу (Про особливості державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях). За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів.

У законі вказується, що президент України отримує право на використання Збройних Сил України та інших військових формувань для стримування російської агресії, а також для забезпечення державного суверенітету над тимчасово окупованими територіями.

Документ визначає, що тимчасово окупованими територіями визнаються частини України, в межах яких збройні формування і окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють загальний контроль: сухопутна територія і її внутрішні води в межах окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, внутрішні морські води, прилеглі до цієї території, надра під територіями і повітряний простір над цими територіями.

Також тимчасова окупація РФ територій України, незалежно від її тривалості, є незаконною і не створює для РФ жодних територіальних прав.

Відповідно до закону, замість штабу антитерористичної операції (АТО) буде створений об'єднаний оперативний штаб Збройних сил. Передбачається, що на штаб буде покладено безпосереднє керівництво силами і засобами ЗСУ, інших військових формувань, МВС, Нацполіції і Державної служби з надзвичайних ситуацій, які залучаються до заходів щодо забезпечення безпеки і оборони.

Нагадаємо, 16 січня в Києві біля будівлі Верховної Ради відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. Присутні на мітингу вимагали від парламенту прийняти закону про реінтеграцію Донбасу, а також визнати Росію агресором.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3930099-rada-ukhvalyla-zakon-schodo-donbasu

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