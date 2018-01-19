Комітет ВР з питань будівництва підтримав заборону прийняття в експлуатацію будинків та громадських об’єктів без засобів доступності, - Лев Парцхаладзе

17 січня 2018 року Комітет Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства схвалив та рекомендував прийняти в першому читанні законопроект №7370 «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», який пропонує ввести заборону на прийняття в експлуатацію новозбудованих об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, якщо вони не дотримуються вимог доступності.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

«Сьогодні Будівельний комітет Верховної Ради підтримав важливий законопроект №7370 щодо внесення змін у Закон «Про регулювання містобудівної діяльності» в частині створення безбар’єрного простору. З його прийняттям нові житлові будинки та громадські об’єкти мають будуватися з обов’язковим дотриманням вимог доступності, адже у разі невідповідності вимогам будівельних норм, стандартам і правилам об’єкт не зможе бути прийнятий в експлуатацію», - написав він.

Крім цього, даний законопроект направлений на спрощення облаштування засобів доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Так, з його прийняттям пандус або інші спеціальні засоби доступності можуть встановлюватися без оформлення документів на право власності чи користування земельною ділянкою.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України