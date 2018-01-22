Прем’єр-міністр: За 3-4 роки Україна може забезпечити себе власним газом

Заявлений Урядом орієнтир зростання економіки в 4-5% щороку дозволить залучити необхідний ресурс розвитку, який стане основою в тому числі зростання власного видобутку газу і повного забезпечення всіх споживачів українським паливом. Про це в ефірі телеканалу ICTV сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Хочу, аби Україна стала державою, яка забезпечує себе власним газом. Ця ідея дозволить зменшити ціну на газ. Це можна зробити фундаментально в 2020 році, - сказав Володимир Гройсман. – Саме тому для нас важливо зростання на рівні не менше 5%».

Довідково

Глава Уряду не раз звертав увагу на те, що Україна має всі можливості для досягнення енергетичної незалежності - шляхом збільшення видобутку власних копалин, передусім газу, та лібералізації ринку палива, а відтак - системного зниження ціни на газ всередині держави. Збільшення видобутку відбуватиметься одночасно з модернізацією промисловості за рахунок запровадження програм галузевої підтримки та можливості розстрочки сплати ПДВ при імпорті необхідного обладнання, а також одночасно із запровадженням програм енергоефективності.

За даними науковців, Україна має 276 млрд м3 підтверджених запасів газу (140 родовищ). Загальний потенціал родовищ – втричі більший - 923 млрд м3. Протягом останніх десятиліть Україна лише знижувала обсяг видобутку власного газу, в тому числі через низку політичних рішень. Позитивна динаміка видобутку газу була зафіксована у 2016 році.

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