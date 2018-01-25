До закінчення реєстрації на пробне ЗНО залишилось 8 днів

Залишилося трохи більше тижня до закінчення реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Про це нагадує Український центр оцінювання якості освіти.

Зареєструватися можна до 31 січня на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Наразі вже подано близько 149 тис. заявок для участі в пробному тестуванні. Найбільше осіб виявили бажання скласти пробний тест з української мови і літератури – понад 83,5 тис, на другій сходинці англійська мова – понад 20,5 тис, на третій – математика – понад 17 тис.

Як повідомляє УЦОЯО, порівняно з минулим роком в учасників пробного ЗНО змінився пріоритет у виборі навчальних предметів для тестування. Показник вибору англійської мови зріс на 4,7% і становить 13,8% від усіх замовлених тестів, натомість показники вибору історії України та математики дещо зменшилися – на 3% та 2,7% відповідно.

У 2018 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 24 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов – 31 березня.

Більше дізнатися про пробне ЗНО та дізнатися контакти регіональних центрів можна за посиланням http://testportal.gov.ua/probzno/

Нагадуємо, що пробне ЗНО не є обов’язковим. Воно проводиться для того, щоб усі охочі могли ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця. Результати пробного ЗНО жодним чином не впливають на підсумки основної сесії. Крім того, реєстрація для проходження пробного тестування не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії.

Міністерство освіти і науки України