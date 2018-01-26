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Відмовляючись від централізованого теплопостачання, міста мають прораховувати всі ризики, - Геннадій Зубко

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З прийняттям Концепції реформування теплопостачання органи місцевого самоврядування зобов’язані погоджувати з Мінрегіоном перехід на нову систему опалення в місті. При відмові від централізованого теплопостачання, ми повинні прорахувати всі ризики. Про це в ефірі «5 каналу» розповів Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Він навів приклади міст Марганець і Нікополь, де при відмові від централізованого опалення і переходу на електричне з’ясувалось, що трансформаторні підстанції і проводка не витримують такого навантаження, і в містах стався блекаут.

«Ми запропонували органам місцевого самоврядування спільно розробити по кожному місту систему, яка б могла – залучати можливість квартального опалення, альтернативних джерел енергії, встановлення надомних котлів тощо. Таким чином, ми маємо погодити всі питання, щоб система працювала збалансовано», — зазначив Геннадій Зубко.

Він розповів, що додатково був прийнятий закон, який дозволяє виробляти підприємствам ТКЕ теплову енергію не тільки з газу, а й з альтернативних джерел енергії. Такий тариф набагато менший, на відміну від газової складової, що у свою чергу також стимулює розвиток альтернативних джерел.

«Рішення щодо відмови від централізованого опалення має прийматися містом завчасно, щоб прийняти його разом з соціальними програмами. Тобто необхідно визначити ті групи населення, яким необхідно фінансово і технічно допомогти перейти на автономне або індивідуальне опалення», — підкреслив Віце-прем’єр-міністр.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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