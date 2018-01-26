Глава Уряду: З лютого починаємо процес передачі землі поза межами населених пунктів об'єднаним громадам у власність

Кабінет Міністрів України знайшов оптимальне юридичне рішення і готовий вже з лютого розпочати процес передачі землі поза межами населених пунктів у власність об'єднаним територіальним громадам. Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Об'єднані територіальні громади зараз управляють територіями в межах своїх населених пунктів. Але голови ОТГ ставлять питання аби землі за межами населених пунктів передати в управління, - сказав Глава Уряду. - Ми знайшли рішення. Я даю доручення Держгеокадастру відвести всю землю ОТГ".

Прем'єр-міністр пояснив, що з лютого громади можуть планувати свої території.

"З лютого починаємо процес передачі землі поза межами населених пунктів у власність (громадам)", - наголосив Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України