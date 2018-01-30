Середня зарплата в Україні майже втричі перевищує мінімальну, – Держстат

Середня номінальна зарплата в Україні у грудні становила 8777 грн, що в 2,7 разів більше показника мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 2017 рік. Як свідчать дані Державної служби статистики України, порівняно з листопадом минулого року номінальна зарплата зросла на 17,4%, а у порівнянні грудень до грудня зростання становить 35,5%.

Зростання реальної зарплати у порівнянні грудень до грудня становило 18,9%, що перевищує показник річної інфляції і свідчить про те, що зростання доходів населення відбувається швидше за ріст цін.

У виробничому розрізі зарплати суттєво вищі за середні отримували працівники підприємств промисловості, торгівлі, транспорту, ІТ, фінансової та страхової діяльності, науково-технічної сфери, сектору оборони. Середня зарплата по сфері освіти становила в грудні 7166 грн, в сфері охорони здоров’я – 6206 грн.

В регіональному розрізі найбільший показник середньої зарплати в грудні зафіксовано в Києві – 14035 грн, найменший – в Кіровоградській області – 6798 грн. Разом з тим, навіть, найменший показник перевищує мінімальну зарплату більш, ніж вдвічі.

Довідково

За прогнозом Кабінету Міністрів показник середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року становитиме близько 10 тис. грн завдяки подальшому зростанню та детінізації економіки.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України