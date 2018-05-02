кщо у громаду передається управління всім – освіта, охорона здоров’я, послуги тощо, – то на рівні району залишається тільки те, що стосується співпраці громад. Наприклад, районна лікарня, яка потрібна всім, або дороги між громадами. Той величезний адмініс

Якщо у громаду передається управління всім – освіта, охорона здоров’я, послуги тощо, – то на рівні району залишається тільки те, що стосується співпраці громад. Наприклад, районна лікарня, яка потрібна всім, або дороги між громадами. Той величезний адміністративний ресурс, який зараз є на районному рівні, стає зайвим, він просто дублюватиме роботу громад. Тому вважаю, що має відбуватися також укрупнення районів.

Про це наголосив в інтерв’ю «Європейській правді» Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Проте, за словами урядовця, кількість областей має залишатися незмінною.

«Обласний рівень – це інша історія. Якщо ми збільшуємо області, то це може впливати на сепаратистські настрої. Адже сепаратизм з’являється на рівні області, але ніколи не з’являється на рівні громади, навіть потужної. Тому ту структуру областей, яка визначена Конституцією, варто залишити. Це те, що будує фундамент цілісності України.

Натомість потрібно переглянути повноваження областей. Це те, що передбачене змінами до Конституції – має працювати обласна або районна рада, яка має виконком, а практичний нагляд за законністю з боку держави при цьому здійснюватиметься префектом», — зазначив він.

Служба Віце-прем'єр-міністра України