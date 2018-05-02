Мін’юст запустив реєстр боржників зі сплати аліментів

6 лютого починає діяти розроблений Мін’юстом закон №7277, який значно посилює відповідальність злісних неплатників аліментів, котрі мають заборгованість більше 6 місяців. Паралельно Мін’юст запускає реєстр боржників аліментів, який буде доступний кожному. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, уникнути потрапляння до цієї #ДошкиГаньби не зможуть ні високопосадовці, ні багатії, які роками ухилялися від сплати аліментів, ні боржники будь-якого віку та професії по всій країні, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці.

«Відтепер ця інформація є в загальному доступі за посиланням https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors. Реєстр вже нараховує інформацію про більше ніж 75 000 боржників. Сподіваюся, такий крок стане ефективним засобом тиску на неплатників», - наголосив Павло Петренко.

Він переконаний: не сплачуючи аліменти, один з батьків фактично вчиняє економічне насильство над дитиною, позбавляючи її права на повноцінний розвиток.

Зокрема, Закон спрощує порядок встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України. Боржника позбавляють права вирішувати питання тимчасового виїзду дитини за межі України. Так само запроваджується тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами, користування зброєю та полювання.

«Водночас ми вводимо новий засіб впливу на боржників – до 240 годин суспільно корисних робіт, оплата за які піде на погашення боргу перед дитиною безпосередньо», - додав Міністр юстиції.

Він звернув окрему увагу на те, що такі жорсткі методи впливу застосовуватимуться лише до злісних неплатників аліментів – борг яких перевищує суму сплати за 6 місяців. При цьому Закон передбачає негайне скасування обмежень одразу після повного погашення заборгованості.

Міністр юстиції також звернув увагу на додаткових ініціативах законодавчого посилення захисту прав жінок та дітей, для боротьби з домашнім насильством у тому числі.

Зокрема, буде вирішено питання встановлення відповідальності за розголошення відомостей про домашнє насильство особами, яким вони стали відомі у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків.

Народний депутат України Ірина Луценко у свою чергу наголосила: окрім законодавства, яке посилює відповідальність за несплату аліментів, були проголосовані та підписані Президентом закони №2227-19 та №2229-19, які роблять нульовою толерантність суспільства до домашнього насильства, а також піднімають до рангу державних гарантій захист жертв домашнього насильства, роботу з кривдниками.

«Вони передбачають надання комплексної допомоги жертвам домашнього насильства. Буде створена цілодобова «гаряча лінія», куди може звернутися жертва чи свідок насильства і отримати всебічну консультацію. Працюватимуть притулки, надаватиметься безоплатна соціальна, психологічна, юридична допомога», - сказала вона.

Ірина Луценко поінформувала присутніх, що нове законодавство також забезпечує криміналізацію домашнього насильства і обов’язкову корекційну роботу з кривдником. Жоден зафіксований прояв домашнього насильства не залишається безкарним.

Серед інших новацій – розширення кола осіб, насильство між якими кваліфікується як домашнє, заборона кривднику певний час знаходитись поруч з жертвою. Законодавчі зміни передбачають, що дитина – свідок насильства – вважатиметься жертвою, а захист інтересів дітей стає пріоритетом.

Ірина Луценко також поділилася подальшими планами роботи у напрямку захисту прав дітей. Готуються до розгляду Верховною Радою законопроекти про захист дітей від сексуального насильства, повну імплементацію Ланцаротської конвенції, гуманізації ювенального правосуддя тощо.

Закон щодо посилення відповідальності злісних неплатників аліментів набуває чинності 06.02.2018 та передбачає.pdf ( .pdf , 512.51 Кб )