До 1 млрд куб. м газу на рік можна заміщувати завдяки використанню сміття для генерації енергії

У прямому ефірі Громадського радіо Голова Держенергоефективності Сергій Савчук обговорив розвиток відновлюваної енергетики, вступ України до IRENA, світові тренди та нові законодавчі ініціативи для зменшення залежності від традиційних енергоресурсів.

«Вже наприкінці лютого Україна стане повноправним членом IRENA. Це означає вихід на глобальний ринок «чистої» енергетики, доступ до новітніх технологій, кращих фінансових механізмів та дешевих кредитів на «зелені» проекти» - повідомив Сергій Савчук.

Разом із понад 150 країнами-членами IRENA Україна слідуватиме світовій тенденцій енергетичної децентралізації.

При цьому, в усіх регіонах України вже децентралізовано розвиваються проекти з відновлюваної енергетики, які разом дають значний ефект. У 2017 р. населення, бюджетна сфера та ТКЕ спожили газу на 6 млрд м3 менше порівняно з 2014 роком. Фактично це заощаджені в економіці країни 1,2 млрд євро у рік.

Як розповів Голова, такому результату сприяли і нововведені за останні три роки 2 ГВт потужностей, що виробляють тепло з відновлюваних джерел. Це близько 460 млн євро залучених інвестицій, нові твердопаливні котельні, додаткові робочі місця та надходження до бюджетів. Мова йде про справжню точку росту нашої економіки.

Україна має додаткові можливості для заміщення блакитного палива. Для цього є такий значний невикористаний ресурс, як сміття, що для багатьох міст стало проблемою. Саме виробництво енергії із сміття – вирішення екологічних, енергетичних та економічних питань міст.

Із 10 млн тонн сміття можна виробляти 3,5 млн Гкал тепла та 1,2 млрд кВт*год електроенергії у рік. Це дозволить заміщувати до 1 млрд м3 газу щорічно.

«Наразі спільно з міжнародними партнерами готуємо законодавче підґрунтя для стимулювання встановлення заводів, які вироблятимуть енергію з відходів. Також у планах – реалізувати кілька пілотних проектів у цій сфері», - підкреслив Сергій Савчук та підсумував, що до 2022-2025 р. завдяки використанню енергетичного потенціалу сміття можна потенційно скоротити споживання ще близько 5 млрд м3 газу.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ