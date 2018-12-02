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Глава Уряду ініціює удосконалення норм будівництва доріг

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Про це заявила заступник Міністра соціальної політики України Наталія Федорович під час підписання Угоди про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та Міжнародною організацією з Міграції.

«Ми маємо великі досягнення у впровадженні спільних проектів, а саме: “Протидія торгівлі дітьми та молоддю в Україні”, “Протидія торгівлі людьми в Україні”, „Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем внутрішньо переміщених осіб та постраждалого від конфлікту населення в Україні”»,- зазначила заступник Міністра.

Співробітництво з МОМ відбувається у рамках Угоди про співробітництво між Міністерством та Представництвом Міжнародної організації з міграції, підписаної 15 вересня 2011 року, яка передбачає, зокрема, розробку програм та проектів, що становлять спільний інтерес для збільшення соціальних, економічних і культурних вигод від міграції та мінімізації її негативних наслідків.

«Підписання Угоди стане потужним поштовхом до більш плідної співпраці, та розширить нашу роботу в майбутньому. Спільно ми випрацюємо спільні механізми для захисту прав вразливих категорій населення, таких як, ветерани АТО, внутрішньо переміщені та особи що постраждали від торгівлі людьми. Ми очікуємо, що Міжнародна організація з міграції допоможе поставити вищезазначені питання на Міжнародному рівні», - резюмувала Наталія Федорович.

Міністерство соцiальної політики України

 

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