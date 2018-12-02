Глава Уряду ініціює удосконалення норм будівництва доріг

Про це заявила заступник Міністра соціальної політики України Наталія Федорович під час підписання Угоди про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та Міжнародною організацією з Міграції.



«Ми маємо великі досягнення у впровадженні спільних проектів, а саме: “Протидія торгівлі дітьми та молоддю в Україні”, “Протидія торгівлі людьми в Україні”, „Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем внутрішньо переміщених осіб та постраждалого від конфлікту населення в Україні”»,- зазначила заступник Міністра.

Співробітництво з МОМ відбувається у рамках Угоди про співробітництво між Міністерством та Представництвом Міжнародної організації з міграції, підписаної 15 вересня 2011 року, яка передбачає, зокрема, розробку програм та проектів, що становлять спільний інтерес для збільшення соціальних, економічних і культурних вигод від міграції та мінімізації її негативних наслідків.

«Підписання Угоди стане потужним поштовхом до більш плідної співпраці, та розширить нашу роботу в майбутньому. Спільно ми випрацюємо спільні механізми для захисту прав вразливих категорій населення, таких як, ветерани АТО, внутрішньо переміщені та особи що постраждали від торгівлі людьми. Ми очікуємо, що Міжнародна організація з міграції допоможе поставити вищезазначені питання на Міжнародному рівні», - резюмувала Наталія Федорович.

Міністерство соцiальної політики України