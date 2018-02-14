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У день Святого Валентина в Україні одружиться понад 1800 пар, - Мін’юст

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У день святого Валентина 14 лютого в Україні планують одружитися 1830 пар. Вони вже подали заяви до органів ДРАЦСу. Про це повідомила заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова.

«Станом на сьогодні бажання зареєструвати шлюб 14 лютого виявили 1830 пар. Очікуючи такий ажіотаж у день Святого Валентина, Мін’юст запровадив акцію «Кохання поза часом»: всі закохані зможуть навіть вночі подати заяву до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та зареєструвати шлюб, якщо він був раніше призначений саме на цей день», - сказала Олена Сукманова.

Вона зазначила, що зробити це можна буде у 58 відділах ДРАЦСу (список є на сайті Мін‘юсту), які 14 лютого працюватимуть з 8 ранку і до півночі.

За словами заступника Міністра юстиції, до органів РАЦСу можуть звертатися не тільки ті, хто вперше вирішив зареєструвати шлюб, але й ті, хто хоче відсвяткувати срібне, золоте чи навіть діамантове весілля, поновити шлюбні обіцянки та ще раз пережити відчуття, які були багато років тому. «У відділах ДРАЦСу є спеціально підготовані сценарії таких урочистостей, крім незабутніх емоцій, подружжя отримають ще й ювілейні свідоцтва», - зазначила Олена Сукманова.

Міністерство юстиції України

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