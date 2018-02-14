Віталій Кличко: «Впровадження системи дистанційного контролю енергоспоживання в школах та дитсадках столиці допоможе щорічно економити понад 300 млн грн»

Столична влада продовжує запроваджувати в школах та дитсадках унікальну для України систему дистанційного контролю енергоспоживання. На сьогодні така система працює у 400 закладах бюджетної сфери столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час відвідування столичного дитсадка № 402, де встановлено систему дистанційного контролю за споживанням тепла.

Завдяки цій програмі можна дистанційно моніторити температуру в приміщеннях, управляти обладнанням індивідуального теплопункту в школах чи дитсадках, вчасно виявляти порушення у роботі системи, а головне – оперативно реагувати на зміну погоди та графіка роботи закладу. Тобто вночі або під час канікул, коли навчання не проводиться, рівень енергоспоживання можна знижувати до необхідного технічного мінімуму.

«В п’ять разів пересічний українець витрачає більше енергії, ніж пересічний європеєць. Я впевнений, що нові, сучасні технології, ми повинні використовувати всюди. І зараз Київ є прикладом для інших міст. Ми зараз переходимо до системи розумне місто», – заявив Віталій Кличко.

Дитсадок № 402 збудований ще 55 років тому і мав безліч технічних проблем. Приміщення постійно були прохолодним. Два роки тому тут провели утеплення фасаду та вікон. У 2017 встановили систему дистанційного контролю енергоспоживання. Це дало змогу покращити рівень комфортного перебування дітей у приміщеннях.

«Завдяки термосанації ми відродилися. В нас були старі вікна. Приміщення було дуже холодним. А тепер – дуже тепло. Ми задоволені. Плата за споживання енергоресурсів суттєво зменшилася», – розповіла завідуюча дитсадка Валентина Яценко.

Загальні витрати за тепло в закладах освіти столиці цього року склали близько 800 мільйонів гривень. Оснащення теплових пунктів системами погодного регулювання дають економію енергоспоживання в обсязі 25-30 відсотків. Як кажуть фахівці, налагодивши автоматику лише за період зимових канікул вдалося зекономити 1,5 мільйона гривень. А система моніторингу дасть змогу ще додатково зекономити 10 відсотків.

«Ця система доводить, що використовуючи сучасні технології, ми економимо 30-40 відсотків енергії. Це означає, що 300 мільйонів гривень на рік ми можемо економити. А це кошти на будівництво двох дитячих садків. Не використовуючи цю систему, ми ці гроші викидаємо у повітря», – зазначив Віталій Кличко.

Під час відвідування садочку мер Києва підписав Меморандум про партнерство між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Київською міськдержадміністрацією щодо запровадження систем енергоменеджменту в бюджетній сфері для підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ.

Київська міська державна адміністрація