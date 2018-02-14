Остап Семерак: Екологія вперше за роки незалежності стала пріоритетом державної політики України

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак стверджує, що об’єднання Уряду та Парламенту навколо вирішення екологічних проблем свідчить про безповоротний шлях до кардинальної зміни екологічної свідомості українців. Про це він заявив сьогодні, коментуючи результати роботи Уряду України в 2017 році.

Нагадаємо, що днями Посол Євросоюзу Хюг Мінгареллі, коментуючи результати України у впровадженні Угоди про асоціацію, відзначив прогрес у сфері довкілля.

«Ми прийняли ряд важливих документів, які стратегічно змінять підхід в Україні до вирішення проблем довкілля. Нам також вдалося виконати значну кількість взятих на себе міжнародних зобов’язань та увійти в десятку лідерів міжнародної кліматичної політики», - сказав Остап Семерак.

Україна виконала всі зобов’язання, пов’язані з внесками до Чорнобильського фонду «Укриття». Крім того, схвалено План заходів Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату в період до 2030 року та Концепцію реформування системи державного нагляду у сфері охорони навколишнього середовища.

За словами Міністра, українська економіка поступово почала переорієнтуватися на модель сталого розвитку. В країні стали активніше говорити про важливість швидкого впровадження зелених енергозаощадливих технологій.

«Україна відмовилася від недосконалої екологічної експертизи і перейшла на європейські стандарти оцінки впливу на довкілля. Відтепер у державі працює дієвий механізм запобігання виникненню забруднень і небезпек, а не боротьба з наслідками», - сказав Міністр.

Він також підкреслив, що завдяки роботі команди Мінприроди вдалося припинити ганебні справи про порушення 5 міжнародних угод.

«Ми вийшли з non-compliance по Кіотському протоколу, покинули список порушників Оргуської конвенції, Договору про Енергетичне Співтовариство, наздогнали відставання від графіка впровадження горизонтальних Директив Угоди про асоціацію, вийшли на дорожню карту для закриття справ проти України в рамах Конвенції Еспо»,- сказав Остап Семерак.

Він також розповів, що важливим досягненням року стало ухвалення Урядом України Національної стратегії управління відходами першого документа за всі роки незалежності, який визначає чітку державну політику поводження зі сміттям у найближчі 10 років.

Міністр також відзначив і досягнення у сфері надрокористування. Зокрема, розроблення пакета законодавчих змін у сфері надрокористування, запровадження правила користування надрами з урахуванням екологічної складової, яка давно є нормою у світі, та ухвалення правила розробки нафтових і газових родовищ.

Нагадав Остап Семерак і про початок практичного запровадження європейської моделі інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом.

Зокрема, минулого року було проведено міжнародну експедицію з моніторингу стану Чорного моря відповідно до європейських стандартів, завдяки якій вдалося визначити подальші кроки порятунку стратегічного морського об’єкта.

Крім того, у 2017 році Урядом України було схвалено рішення про розширення мережі природоохоронних територій України на 17 тисяч 842 гектарі.

Міністерство екології та природних ресурсів України