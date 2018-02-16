Павло Розенко та Пьотр Глінський обговорили питання скасування обмеження в'їзду українців до Польщі та відновлення українських пам'ятників

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко та Віце-прем’єр-міністр, міністр культури та національної спадщини Польщі, окрім необхідності внесення змін до польського закону про Інститут національної пам'яті Польщі, обговорили питання скасування обмеження в'їзду для українських науковців, громадських діячів та представників органів державної влади на територію Польщі.

«Обговорювалось питання скасування в’їзду до Польщі українських громадян. Ми домовилися зробити все, щоб зняти відповідні заборони і щодо науковців, і громадських діячів, і представників органів державної влади», - сказав Павло Розенко після завершення зустрічі.

«Ми також наполягаємо на необхідності відновлення всіх сплюндрованих і понівечених вандалами українських пам'ятників на території Польщі, незалежно від їх статусу. Адже якщо акти вандалізму відбуваються на території України щодо польських пам’ятників, вони одразу отримують жорстку реакцію і всі без виключення пошкоджені польські пам'ятники відновлюються відразу», - наголосив Віце-прем’єр-міністр.

Щодо подальших перемовин із польською стороною із дискусійних питань Павло Розенко висловив стриманий оптимізм. «Можу сказати про свій досить стриманий, але оптимізм щодо подальших наших переговорів і спільної роботи з польською стороною. Це була наша перша зустріч і ми домовилися, що вона буде не останньою», - сказав він.

Служба Віце-прем'єр-міністра України