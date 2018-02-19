У Пхьончхані відбувся прийом Олімпійської збірної України, який пройшов за підтримки НОК України, Посольства Республіки Корея в Україні і Посольства України в Республіці Корея.

У прийомі взяли участь Міністр молоді та спорту Ігор Жданов, президент НОК України Сергій Бубка, віце-президент НОК Валерій Борзов, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Корея Олександр Горін, іноземні гості.

Ігор Жданов від імені українського Уряду подякував господарям Олімпійських ігор за високий і технологічний рівень організації змагань, гостинний і теплий прийом, забезпечення комфортних умов для проживання наших спортсменів: "Вже чверть століття між Україною та Південною Кореєю існують міцні дипломатичні відносини. Ми плідно співпрацюємо в різних галузях. Наші держави також об’єднує велика повага та любов до спорту".

Минулого року корейські спортсмени показали гарний хокей під час чемпіонату світу з хокею у дивізіоні ІА в Києві. Важливою спортивною та культурною подією стало проведення у 2017 р. "Велокаравану дружби Україна – Корея". Водночас Олімпійські ігри у Південній Кореї принесли радість всьому українському народові у зв’язку з видатною перемогою нашого фристайліста Олександра Абраменка та його тренера Енвера Аблаєва.

Міністр відзначив, що у Пхьончхані створено теплу, гостинну, дружню атмосферу, яка панує на спортивних аренах та в олімпійському селищі: "Спорт об’єднує дружні країни. Упевнений, українсько-корейські відносини будуть щоразу виходити на новий рівень. Попереду нас чекає багато гарних нагод, аби їх розширити та зміцнити. Тож бажаю миру та процвітання Україні та Південній Кореї".

Міністерство молоді та спорту України