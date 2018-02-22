Конкурс на Меморіал Героїв Небесної Сотні був проведений за найвищими європейськими стандартами, - Євген Нищук

21 лютого в ІА «Укрінформ» відбувся брифінг, присвячений підведенню підсумків Стадії І Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта «Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності» (м. Київ)».

Міністр культури України Євген Нищук відзначив високий якісний рівень організації проведення конкурсного процесу, до участі в якому долучились авторитетні міжнародні та українські фахівці зі значним досвідом реалізації меморіальних та музейних проектів.

«Значущість цього проекту та вимоги суспільства до цієї теми надзвичайно важливі і чутливі. Саме тому члени журі весь час перебували у контакті із громадськістю та членами родин Героїв Небесної Сотні, людей, які дуже живо та емоційно сприймають кожний момент реалізації проекту. Враховуючи рівень відповідальності, журі надзвичайно прискіпливо, з різних фахових аспектів розглядали кожен проект. Команда Бенжаміна Хоссбаха у поєднані з українськими фахівцями створила фантастичну ко-продукцію якісного відбору проектів. Це перша в Україні практика проведення подібного конкурсного відбору такої якості і такого масштабу, яку в подальшому треба взяти за взірець», - наголосив Євген Нищук.

Він також представив присутніх в залі переможців конкурсу в номінації «Меморіал Героїв Небесної Сотні», авторський колектив архітектурного бюро MIstudio - Ірину Волинець (Львів / Україна) та Марію Процик (Ротердам / Нідерланди), які тільки напередодні були визначені журі. .

«Ми вже можемо розпочати роботу над реалізацією проекту і тих деталей та нюансів, які висловлювали в своїх побажаннях і громадськість, і фахівці», - додав Міністр культури.

На думку Бенжаміна Хоссбаха [phase eins]. (Німеччина), для кожного з членів журі робота над цим конкурсом стала значним, вагомим досвідом, адже цей процес об’єднав різнохарактерних спеціалістів в різних фахових сфера діяльності, які в процесі спільної роботи над проектом знайшли порозуміння і дійшли до спільної думки.

«Перший і найпотужніший виклик для членів журі – безкінечні емоції. В цьому випадку було дуже важко зберегти баланс між власними емоціями та професійними знаннями, здорове об’єктивне ставлення до процесів, які відбувалися і при цьому передати всю ту глибину, широту і розмаїття емоцій, з якими стикнулась ціла країна», - розповів Бенжамін Хоссбах.

«Результат перевершив мої очікування»,- сказав Генеральний директор «Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності» Ігор Пошивайло, - «насправді, задум цього проекту зародився ще в 2014 році. Процес тривав достатньо довго, але результат мене тішить. Весь цей процес особливий для мене відкритістю та репрезентативністю. Були почутті думки кожного - і родин наших Героїв, і експертів та фахівців, і громадськості».

Член журі, головний архітектор міста Києва Олександр Свистунов переконаний, що цей проект відображає усі фахові аспекти відбору, у тому числі і простір розташування Меморіалу, який гармонійно поєднується з історичною частиною столиці зі своїми особливостями: будівлями, характером рельєфу, історією.

«Вся процедура відбору проекту для нас була потужним уроком - як в демократичній формі мають проходити подібні конкурси. Ми сьогодні створюємо середовище пам’яті, історії і майбутнього, закладаємо велику перспективу розуміння. Це своєрідне відображення сьогодення, яким є наше суспільство, і, одночасно, велика відповідальність», - додав він.

Міністерство культури України