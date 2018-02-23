Міністерство інфраструктури України за підтримки партнерів запускає проект транспортних інновацій HypeUA, - Володимир Омелян

Cьогодні, 22 лютого 2018 року, в Міністерстві інфраструктури України підписано Меморандум про запуск проекту транспортних інновацій HypeUA, в рамках якого відбуватиметься розвиток новітніх транспортних технологій в Україні, в першу чергу, швидкісної транспортної системи hyperloop.

В цій ініціативі партнерами Міністерства інфраструктури України виступили Національна академія наук України, ДК «Укроборонпром», Octagonal Corporation, ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» (ВО Південмаш), ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», ТОВ «Інтерпайп Україна», Unit.City, Агентство розвитку Дніпра, Український інститут майбутнього та Платформа розвитку інновацій».

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян зазначив: "Україна ще не втратила свій науковий та кадровий потенціал, ми ще є кузнею кадрів та технологій. Ми маємо зробити ставку на ревіталізацію наших технологій та входження до передових країн світу, які розглядають будівництво в себе інноваційних видів транспорту, зокрема, hyperloop".

"Разом ми запускаємо проект транспортних інновацій HypeUA, в рамках якого ми підготуємо підґрунтя для розвитку інноваційних транспортних систем в Україні. В рамках проекту ми розглянемо можливість будівництва тестової труби на базі аерокосмічного кластеру в Дніпрі, навколо якої ми створимо інноваційне середовище для розвитку транспортних стартапів", - наголосив Володимир Омелян.

"Ми для себе розробили три стадії втілення проекту. Перша стадія зараз лежить на плечах НАН України та залучених експертів. Ми сподіваємось, що протягом найближчого часу цей проект буде затверджений як пріоритетний, ми отримаємо наукову оцінку, щоб прорахувати всі ризики і весь потенціал та технології, які необхідно застосовувати, а також вплив на регуляторне середовище. Я на 99% впевнений, що наукова оцінка буде позитивною. Після цього ми перейдемо до другої стадії – тестового майданчику в місті Дніпро. Під це ми хочемо залучити, в першу чергу, венчурні інвестиції. Я не вважаю, що держава буде ефективним чи власником, чи будівничим, чи розробником нового виду транспорту. Це має бути приватна ініціатива. І, по-третє, після пройденого тестового етапу ми переходимо до промислового виробництва. Я дуже радий, що Україна буде серед топ-5 держав, які зараз розробляють цей проект, і фактично є єдиною державою, де політика створення нового виду транспорту підтримується Урядом і державою офіційно", - додав очільник Міністерства.

Окремо Володимир Омелян відзначив роботу координатора проекту, Генерального директора Директорату цифрової інфраструктури на транспорті Олександра Озерана: "Це той приклад позитивного результату, коли на державну службу приходять нові фахівці, які здатні дати країні нову якість".

Міністерство інфраструктури України