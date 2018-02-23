З 1 січня понад 168 тисяч потерпілих на виробництві отримали збільшений розмір щомісячних страхових виплат

На виконання постанови Кабінету Міністрів України „Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (членам їх сімей)” від 27.12.2017

№ 1053 з 1 січня 2018 року Фондом соціального страхування України проведено перерахунок страхових виплат для потерпілих на виробництві (членам їх сімей).

Внаслідок цього перерахунку осучаснено заробітну плату, з якої призначались страхові виплати потерпілим на виробництві (членам їх сімей) за період 2008-2011 роки, та відновлено соціальну справедливість щодо розмірів страхових виплат, призначених до 2011 року.

У січні 2018 року осучаснено розмір щомісячних страхових виплат для 168 898 осіб (82% від усіх отримувачів страхових виплат). При цьому розмір щомісячних страхових виплат збільшився в середньому на 464 гривні. На зазначені цілі з бюджету Фонду виділено кошти у сумі понад 800 млн гривень.

Крім цього, з 1 березня 2018 року будуть перераховані страхові виплати усім потерпілим на виробництві та особам, які мають право на страхові виплати у зв’язку з втратою годувальника, який загинув внаслідок нещасного випадку на виробництві. Підвищений на 20 відсотків розмір щомісячних страхових виплат отримають понад 200 тисяч осіб. Для перерахунку з 1 березня 2018 у бюджеті Фонду передбачено понад 1 млрд гривень.

Уряд і надалі буде підтримувати політику щодо посилення соціального захисту потерпілих на виробництві.

Міністерство соціальної політики України