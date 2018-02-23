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З 1 січня понад 168 тисяч потерпілих на виробництві отримали збільшений розмір щомісячних страхових виплат

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На виконання постанови Кабінету Міністрів України „Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (членам їх сімей)” від 27.12.2017
№ 1053 з 1 січня 2018 року Фондом соціального страхування України проведено перерахунок страхових виплат для потерпілих на виробництві (членам їх сімей).

Внаслідок цього перерахунку осучаснено заробітну плату, з якої призначались страхові виплати потерпілим на виробництві (членам їх сімей) за період 2008-2011 роки, та відновлено соціальну справедливість щодо розмірів страхових виплат, призначених до 2011 року.

У січні 2018 року осучаснено розмір щомісячних страхових виплат для 168 898 осіб (82% від усіх отримувачів страхових виплат). При цьому розмір щомісячних страхових виплат збільшився в середньому на 464 гривні. На зазначені цілі з бюджету Фонду виділено кошти у сумі понад 800 млн гривень.

Крім цього, з 1 березня 2018 року будуть перераховані страхові виплати усім потерпілим на виробництві та особам, які мають право на страхові виплати у зв’язку з втратою годувальника, який загинув внаслідок нещасного випадку на виробництві. Підвищений на 20 відсотків розмір щомісячних страхових виплат отримають понад 200 тисяч осіб. Для перерахунку з 1 березня 2018 у бюджеті Фонду передбачено понад 1 млрд гривень.

Уряд і надалі буде підтримувати політику щодо посилення соціального захисту потерпілих на виробництві.

Міністерство соціальної політики України

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