Остап Семерак: Мінприроди та КМДА спільно працюватимуть над вирішенням екологічних проблем столиці

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак переконаний, що столиця є найбільш динамічним регіоном у країні і має бути взірцем реалізації успішної екологічної політики. Про це він повідомив сьогодні, коментуючи результати зустрічі із міським головою Києва Віталієм Кличком.

За словами Міністра, домовилися створити спільну робочу групу, яка працюватиме над вирішенням екологічним проблем столиці. В першу чергу, мова йде про роботу державних підприємств «Радикал» та «Радон», сміттєспалювального заводу «Енергія» та Дарницької ТЕЦ, оператором якої є ТОВ «Євро-реконструкція».

Він також повідомив, що було прийнято рішення спільно створити перелік об’єктів забудови, до яких екологічна громадськість країни висловлює застереження.

«Я ціную прихильність міського голови Віталія Кличка європейським екологічним стандартам. Глибоко переконаний, що Київ має стати не лише лідером економічного зростання, а в першу чергу і чистим безпечним містом. Сьогодні міська влада демонструє готовність отримати таке лідерство. А Мінприроди готове надати усі фахові консультації», - сказав Остап Семерак.

Також Міністр висловив впевненість, що децентралізація фінансів може забезпечити гарний результат вже в короткостроковій перспективі з найбільш резонансних екологічних об’єктів.

Міністерство екології та природних ресурсів України