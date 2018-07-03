Міненерговугілля: Енергосистема України з 7 березня працює у звичному режимі

Кризовий комітет на засіданні 6 березня прийняв рішення про завершення кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації, починаючи з 7 березня 2018 року.

Таке рішення прийнято на основі інформації, наданої Міненерговугілля Кризовому комітету, щодо вжитих заходів реагування, а також ПАТ «НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз» щодо поточного стану функціонування ГТС України, наявних проблемних питань і шляхів їх вирішення та запобігання виникнення кризових ситуацій на ГТС України до кінця опалювального періоду 2017-2018 року.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України