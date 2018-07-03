07. 03. 2018
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Міненерговугілля: Енергосистема України з 7 березня працює у звичному режимі

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Кризовий комітет на засіданні 6 березня прийняв рішення про завершення кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації, починаючи з 7 березня 2018 року.

Таке рішення прийнято на основі інформації, наданої Міненерговугілля Кризовому комітету, щодо вжитих заходів реагування, а також ПАТ «НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз» щодо поточного стану функціонування ГТС України, наявних проблемних питань і шляхів їх вирішення та запобігання виникнення кризових ситуацій на ГТС України до кінця опалювального періоду 2017-2018 року.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< квітня 2012 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            