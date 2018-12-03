Мінприроди виносить на громадське обговорення законопроект «Про території Смарагдової мережі»

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак переконаний, що зміна підходу до управління природоохоронними територіями з «охорони» до «збереження окремих видів флори і фауни та природних оселищ» створить новий інструмент збереження дикої природи в Україні. Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі.

«Збереження природи в Україні має бути на європейському рівні. Стійкість природи до негативного впливу людини вичерпується, відбуваються зміни, які негативно впливають на рівень життя і здоров’я людей. Настав час удосконалити сьогоднішній підхід до національної системи охорони природи в Україні. Це надважливо для майбутнього захист природи та збереження всієї екосистеми Європи», - сказав Остап Семерак.

За його словами, нині в Україні діє система охорони важливих для природи територій – парки, заповідники, заказники. Водночас світовий досвід показує, що необхідно впроваджувати нові інструменти та правові режими – більш дієві, гнучкі, такі що охороняють види і оселища, але водночас враховують діяльність людини – її господарську діяльність наприклад.

«Дороговказом для нас є Угода про асоціацію і досвід держав ЄС. Проте впроваджуючи ширший європейський досвід ми маємо враховувати і українську ситуацію. Розроблена командою Мінприроди Концепція з наближення національних стандартів охорони природи до вимог Європейського Союзу - такий собі план виконання зобов’язань Угоди, зокрема Пташиної та Оселищної директиви, - сказав Міністр.

За його словами, саме для забезпечення функціонування мережі природоохоронних територій, наближеної до мережі NATURA 2000, яка існує в країнах ЄС, командою Мінприроди розроблено та винесено на обговорення проект Закону України «Про території Смарагдової мережі».

Міністр нагадав, що за допомогою мережі NATURA 2000 держави-члени ЄС виконують вимоги Бернської конвенції - Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. І Україна як сторона Бернської конвенції також виконує взяті зобов’язання щодо Смарагдової мережі, створюючи тим самим єдину європейську мережу природоохоронних територій. Нагадаємо, що у світі до Смарагдової мережі входять 3500 об'єктів, з них 271 об'єкт розташований на території України.

Розробленим законопроектом передбачено запровадити біогеографічний підхід. А це означає, що для кожного пріоритетного виду та природного оселища розроблятиметься конкретна карта.

Остап Семерак також повідомив, що основні витрати на впровадження презентованого законопроекту підуть на розроблення і впровадження менежмент-планів, в яких, зокрема, буде чітко визначено заходи зі збереження і моніторингу кожного пріоритетного виду та природного оселища.

За його словами, враховуючи, що Смарагдова мережа в Україні на сьогодні охоплює близько 6 млн га, необхідні витрати на наступні десять років становить 18,8 млн євро, або 1,9 млн євро в рік. Ці витрати будуть меншими, оскільки менеджмент-плани можуть бути складовою частиною інших проектних та планових документів, на які держава вже виділяє кошти.

Він також додав, що нещодавно реалізований пілотний проект з розробки менеджмент-плану для національного природного парку «Пирятинський», який складає 3 євро на 1 га.

Міністр подякував представництву ЄС, проекту ЄС «Апена» та Ресурсно-аналітичному центру «Суспільство і довкілля» за спільно організований захід і плідну роботу над цією тематикою.

Крім того, під час прес-конференції було презентовано виставку частини смарагдових територій України «Дика природа європейського значення. Цікавинки для екотуристів», з якою детально можна ознайомитися за посиланням.

Міністерство екології та природних ресурсів України