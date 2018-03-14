Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) досліджуватиме перспективи виробництва енергії із сміття в Україні

Впровадження в Україні проектів із альтернативних видів палива, у тому числі зі сміття, за участю японських технологій та інвестицій обговорив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук із постійним представником регіонального офісу JICA (https://www.jica.go.jp) в Україні Takaaki Kawano.

Агентство JICA – всесвітньо відома японська урядова організація з надання технічної, грантової допомоги та пільгових кредитів урядам іноземних держав.

Восени минулого року Агентство JICA відкрило регіональний офіс в Україні, що означає крок до зміцнення економічних відносин двох держав.

JICA вже реалізує кілька масштабних інфраструктурних проектів та аналізує можливості щодо встановлення заводів із виробництва енергії із сміття.

С.Савчук запевнив, що для цього в Україні є значний потенціал. Щорічно утворюється близько 10 млн тонн твердих побутових відходів, енергетичний потенціал яких становить близько 1 млрд м3 газу у рік. Із 10 млн тонн відходів у процесі їх перероблення можна згенерувати 3,5 млн. Гкал теплової енергії та 1,2 млрд кВт*год електроенергії, а також відсортувати ресурсоцінні компоненти – близько 20% від маси сміття.

Представник Агентства JICA повідомив про наміри провести грунтовне дослідження стану поводження із відходами у трьох містах: Києві, Харкові та Дніпрі. На основі отриманих результатів буде визначено перспективи ефективного використання сміття для виробництва енергії.

У свою чергу, Держенергоефективності також розробило попередню фінансову модель інвестиційного проекту із переробки 80 тис. тонн сміття у рік та подальшої генерації енергії. Потужність станції становитиме 2,3 МВт електроенергії та 1,8 МВт теплової енергії. Обсяг необхідних інвестицій у такий проект складе близько 19,4 млн євро, а термін його окупності - від 6 років.

Крім того, Держенергоефективності працюватиме над можливістю залучення технічної допомоги JICA по розробці техніко-економічного обгрунтування для проекту з виробництва енергії із сміття.

Також сторони визначать й інші взаємовигідні шляхи співпраці у відновлюваній енергетиці.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України