В новій державній програмі рівних прав та можливостей особлива увага буде приділена сільським жінкам, - Іванна Климпуш-Цинцадзе в ООН

Гендерна нерівність особливо відчутна в українських селах. На жаль, саме у сільській місцевості жінки й досі зіштовхуються зі структурною нерівністю та численними формами дискримінації, які перешкоджають реалізації їхніх прав. Про це Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила у Нью-Йорку під час виступу на загальних дебатах 62-ї сесії Комісії ООН зі статусу жінок.

«В Україні кожна третя жінка живе в селі, і вони зазвичай мають обмежений доступ до правосуддя, освіти, житла, розвитку навичок, можливостей навчання та медичних послуг, участі в активному політичному житті», - наголосила Віце-прем’єр-міністр.

У своєму виступі вона підкреслила, що Україна послідовно імплементує положення Пекінської декларації та Платформи дій, Конвенції з ліквідації усіх форм дискримінації жінок та Цілі сталого розвитку ООН з метою досягнення гендерної рівності та розширення прав жінок.

Минулого року, відповідно до стратегічних цілей Пекінської платформи дій, український Уряд визначив Офіс Віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції головним органом, відповідальним за гендерну політику. Нещодавно в Україні призначено Урядового уповноваженого з питань гендерної рівності.

Віце-прем’єр-міністр наголосила, що російська агресія на Сході України ще більше загострила проблему гендерної нерівності, особливо для жінок, які живуть у селах уражених війною регіонів. «В Україні за чотири роки війни 1,6 млн людей мають статус внутрішньо переміщених осіб, більшість із них – це жінки та діти», - додала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Нещодавно Уряд України ухвалив Державну програму з відновлення та розвитку миру в східних областях України до 2021 року, яка спрямована на створення нових робочих місць та збільшення зайнятості найбільш уразливих груп, що включає підтримку жінок у створенні власного бізнесу. Відновлення соціальної, енергетичної і транспортної інфраструктури, включаючи реконструкцію об`єктів соціального захисту та охорони здоров'я, а також надання житла для внутрішньо переміщених осіб допоможуть вирішити потреби сільських жінок, які постраждали від конфлікту.

Іванна Климпуш-Цинцадзе додала, що Уряду за підтримки структури «ООН Жінки» в Україні також вдалося врахувати гендерну проблематику в рамках локалізованих цілей сталого розвитку ООН.

За словами Віце-прем’єр-міністра, нова Державна програма рівних прав та можливостей, яка буде ухвалена в Україні незабаром, ще більше посилить державне реагування на гендерну нерівність і приділить особливу увагу жінкам та дівчатам, які зазнають численних форм дискримінації, з фокусом на сільських жінок і дівчат.

Довідково

Понад 7,5 мільйонів жінок України проживають в сільській місцевості. Лише 8% підприємств аграрного бізнесу очолюють жінки. Майже 48% сільських жінок не мають доступу до медичних послуг у своїх районах. 36% не беруть участі в ухваленні рішень у своїх спільнотах. 32% не мають доступу до питної води у своїх домівках. 67% не мають доступу до домашнього інтернету. Лише 21% сільських жінок мають банківські рахунки.

Служба Віце-прем'єр-міністра України