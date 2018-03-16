Геннадій Зубко: Зменшити витрати домогосподарств можна тільки за рахунок зниження енергоспоживання

Субсидія на ЖКП – соціальна допомога малозабезпеченим родинам. Субсидія – це не оплата і не інвестиція, це – витрати держави на підтримку домогосподарств, які не можуть сплатити за комунальні послуги. Зростатимуть доходи громадян – буде зменшуватись кількість тих, хто отримує субсидії. Ми рухаємось в напрямку енергоефективності, аби дійсно заощадити споживання енергії і, таким чином, зменшити кількість людей, які потребують субсидії. Про це в інтерв’ю інтернет-виданню «Апостроф» повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Я особисто за те, щоб інвестувати, а не витрачати. Ми саме в цьому напрямку і рухаємося. Для нас важливо, аби держава економила на субсидіях і вкладала більше в енергоефективність. Зменшити витрати домогосподарств можна тільки за рахунок зниження енергоспоживання», — зазначив Геннадій Зубко.

За його словами, субсидії демотивують людей впроваджувати енергоефективні заходи. Адже часто активні мешканці, які проживають в одному будинку із людьми, які отримують субсидії і не мотивовані вкладати в енергоефективність, не можуть прийняти рішення про залучення кредитних коштів на енергоефективну програму.

«Важливим є монетизація субсидій, коли домогосподарства або спільний власник отримують живими коштами субсидію, аби заощаджені кошти після впровадження енергоефективних заходів спрямувати на погашення кредитних коштів. Цього року ми повинні провести монетизацію на рівні підприємств. Таким чином підняти доходи і за рахунок цього зменшити витрати держави на соціальну підтримку – сукупне питання розвитку економіки, зростання ВВП та підвищення добробуту», — розповів урядовець.