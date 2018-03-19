Спільно з міжнародними партнерами та експертами за 2 роки маємо створити Містобудівний кадастр України, - Геннадій Зубко

Створення містобудівного кадастру України має завершитися до 2021 року. І тому нам важлива активна співпраця у цьому процесі. Місцеве самоврядування має надавати дані і створювати умови, які потім будуть використовуватися на регіональному рівні. Але важливою умовою є врахування як державних інтересів з точки зору розвитку і планування територій України, так і місцевих – інтереси громад, які хочуть розвиватися і залучати інвестиції.

Завдання зі створення Містобудівного кадастру ми маємо розглядати у контексті реформи децентралізації та регіонального розвитку, який визначається двома основними індикаторами: індекс людського розвитку та індекс конкурентоспроможності регіонів.

Про це під час стратегічної сесії в Житомирі щодо створення містобудівного кадастру в Україні заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Зі створенням Містобудівного кадастру ми досягнемо якості, публічності та оперативності прийняття управлінських рішень, покращення інвестиційного клімату, спрощення та прискорення дозвільних процедур у сфері будівництва, прозорість процесів просторового планування, проектування та будівництва. Але саме головне – нові можливості для розвитку та економічного зростання регіонів», - наголосив Геннадій Зубко.

Окремо Віце-прем’єр зупинився і на виконанні місцевих бюджетів, які на кінець 2017 року складали 19 млрд грн. «Нам важливо, щоб ці бюджети зростали і не тільки за рахунок збільшення державної підтримки. А в першу чергу - за рахунок створення додаткових інструментів, які будуть в майбутньому залучати інвестиції. І створення містобудівного кадастру є якраз одним з цих інструментів, який дозволить проаналізувати механізм ведення обліку як нерухомості, так і земельної ділянки, реєстр орендарів, межі земельних ділянок тощо. Саме впровадження кадастру дасть можливість збільшити доходи місцевих бюджетів і побудувати на місцях абсолютно справедливі умови для ведення бізнесу», - зазначив Геннадій Зубко.

Містобудівний кадастр України буде створений за рахунок державної підтримки, міжнародних партнерів, експертного середовища та місцевого самоврядування.

У свою чергу, керівник проекту Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ) Матіас Брандт висловив підтримку і зауважив, що Уряд Німеччини готовий долучитися і надати допомогу у створенні містобудівного кадастру. «В країні необхідно створити систему, яка буде надавати геопросторові данні про систему кадастру, власників земельних ділянок і їх межі. Адже земля – головний актив будь-якої громади, який дозволяє в першу чергу залучати інвестиції і розвивати місцеве самоврядування», - підкреслив Матіас Брандт.

Служба Віце-прем'єр-міністра України