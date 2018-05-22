Монетизація субсидій підвищить їх адресність і додасть прозорості процесу соціальної допомоги, – Володимир Гройсман

Запланована на січень наступного року монетизація субсидій підвищить адресність виплат, унеможливить зловживання в цій сфері і додасть прозорості процесу соціальної допомоги. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«З 1 січня ми маємо провести монетизацію субсидій. Люди отримають кошти і будуть самі за ці кошти оплачувати комунальні послуги. Ситуація буде прозорою, ефективною та адресною», - сказав Глава Уряду.

При цьому він додав, що обсяг допомоги визначатиме рівень розвитку економіки. «Соціальна політика, яку я сповідую, ґрунтується не на запозиченнях, а на реальному зростанні економіки», - сказав Прем’єр-міністр.

Довідково

У квітні поточного року Уряд зробив важливий крок на шляху до монетизації субсидій. Передбачається, що вже в наступному опалювальному сезоні субсидії будуть видаватись живими грошима, а це означає, що їх отримувачі можуть залишати собі зекономлені в результаті ощадливого споживання кошти. Таким чином, монетизація стане додатковим стимулом для енергоефективності.

Разом з тим, державну допомогу будуть отримувати ті, хто дійсно її потребує. Зловживання в цій сфері будуть виявлятися і присікатися. Люди, які просто приховують свої статки, не зможуть користуватися програмою і паразитувати за кошт платників податків.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України