Інститут національної пам’яті збирає свідчення про Голодомор

Український інститут національної пам’яті відновлює збір інформації про доброчинців, які рятували людей у роки Голодомору 1932-1933 років в Україні.

У 2018 році, у 85-ті роковини Голодомору 1932-1933 років, Україна й увесь світ вшановує пам’ять мільйонів невинних жертв, цілеспрямовано знищених сталінським режимом. Інститут відновлює Всеукраїнську акцію «Людяність у нелюдяний час», яка була започаткована у 2009 році. Тоді вперше ми почали повертати пам’ять про праведні діяння в роки Голодомору 1932-1933 років.

Мета акції - вшанувати пам’ять осіб, які допомагали вижити постраждалим у роки Голодомору та чинили опір геноцидній політиці. Зібрані історії увійшли до книги «Людяність у нелюдяний час. Доброчинці в часи Голодомору», яка вийшла друком 2013 року.

Ми відновлюємо пошуки й закликаємо всіх, кому відома інформація про доброчинців у роки Голодомору, надсилати матеріали на електронну ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ) та поштову (01021, м. Київ, вул. Липська, 16) адресу Українського інституту національної пам’яті з темою «Людяність у нелюдяний час».

Основною вимогою до матеріалів є достовірність наданої інформації із зазначенням джерел (архівні й опубліковані матеріали, усні та письмові свідчення). Зміст повинен відповідати меті запланованої акції та висвітлювати благородні вчинки рятівників у роки Голодомору.

На основі надісланих матеріалів Український інститут національної пам’яті планує створити друге доповнене видання книги «Людяність у нелюдяний час». Учасникам акції, матеріали яких увійдуть до збірки «Людяність у нелюдяний час», примірник видання буде презентовано безкоштовно.

Український інститут національної пам'яті