22. 05. 2018
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Інститут національної пам’яті збирає свідчення про Голодомор

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Український інститут національної пам’яті відновлює збір інформації про доброчинців, які рятували людей у роки Голодомору 1932-1933 років в Україні.

У 2018 році, у 85-ті роковини Голодомору 1932-1933 років, Україна й увесь світ вшановує пам’ять мільйонів невинних жертв, цілеспрямовано знищених сталінським режимом. Інститут відновлює Всеукраїнську акцію «Людяність у нелюдяний час», яка була започаткована у 2009 році. Тоді вперше ми почали повертати пам’ять про праведні діяння в роки Голодомору 1932-1933 років.

Мета акції - вшанувати пам’ять осіб, які допомагали вижити постраждалим у роки Голодомору та чинили опір геноцидній політиці. Зібрані історії увійшли до книги «Людяність у нелюдяний час. Доброчинці в часи Голодомору», яка вийшла друком 2013 року.

Ми відновлюємо пошуки й закликаємо всіх, кому відома інформація про доброчинців у роки Голодомору, надсилати матеріали на електронну ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ) та поштову (01021, м. Київ, вул. Липська, 16) адресу Українського інституту національної пам’яті з темою «Людяність у нелюдяний час».

Основною вимогою до матеріалів є достовірність наданої інформації із зазначенням джерел (архівні й опубліковані матеріали, усні та письмові свідчення). Зміст повинен відповідати меті запланованої акції та висвітлювати благородні вчинки рятівників у роки Голодомору.

На основі надісланих матеріалів Український інститут національної пам’яті планує створити друге доповнене видання книги «Людяність у нелюдяний час». Учасникам акції, матеріали яких увійдуть до збірки «Людяність у нелюдяний час», примірник видання буде презентовано безкоштовно.

Український інститут національної пам'яті

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< квітня 2016 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  