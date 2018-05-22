У МОН підготували нову модель оцінювання для перших класів

У Міністерстві освіти і науки розробили нову модель оцінювання в перших класах і надіслали її в школи, що пілотують новий Стандарт початкової освіти.

Ця модель ґрунтується на формувальному оцінюванні, що дозволяє оцінити насамперед процес навчання, а не результат (тобто кількість помилок), а також поступ кожного учня. Зокрема, за запропонованим зразком Свідоцтва досягнень учителі оцінюватимуть, як активно дитина працювала на уроці, чи була допитливою, чи добре співпрацювала з іншими тощо.

Документ уже надіслали для апробування в школи, які пілотують новий Стандарт початкової освіти. За результатами оцінювання в цих класах і зворотного зв’язку від учителів, Міністерство внесе корективи і надасть нову форму оцінювання всім першим класам для 2018/2019 навчального року.

«Цим ми наближаємось до того, як має виглядати оцінювання у початковій школі. Завдання такого оцінювання – розкрити потенціал кожної дитини, підтримати її і надихнути навчатися далі. Ми також виставили зразок свідоцтва на сайті МОН, щоб отримати зворотний зв’язок, доопрацювати документ, розширити методичні рекомендації і дати всім українським школам до 1 вересня, щоб оцінювання в Новій українській школі справді відбувалося по-новому. Якщо ж якась школа, яка не пілотує стандарт, хоче скористатися такою формою зворотного зв’язку вже зараз – вони можуть це зробити, взявши зразок свідоцтва і методичні рекомендації з сайту МОН», – зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

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Міністр додала, що в Новій українській школі хочуть відмовитися від слова «табель».

«Бо значення слова табель – це відомість або список. А школа має надавати учневі і батькам розгорнуту характеристику про досягнення дитини, так як наведено в зразку свідоцтва для 1-го класу», – сказала Лілія Гриневич.

Для розроблення такого зразка оцінювання створено робочу групу, в яку ввійшли вчителі пілотних шкіл та інші вчителі-практики, розробники нового Стандарту початкової освіти і представники Академії педагогічних наук.

Також МОН підготувало методичні рекомендації щодо оцінювання. Обласним і київському департаментам освіти, інститутам післядипломної педагогічної освіти потрібно надати рекомендації до зразка оцінювання і методичних рекомендацій до 30 червня на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Читайте детальніше про нову модель оцінювання в роз’ясненні.

За матеріалами сайту Нова українська школа