Змінено правила супроводження домашніх тварин ветеринарно-санітарним паспортом, - Держпродспоживслужба

До відома власників домашніх тварин (котів, собак): змінено правила супроводження домашніх тварин ветеринарно-санітарним паспортом.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 серпня 2014 року № 288, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2014 року за № 1202/25979, внесені зміни до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, зокрема в частині визначення єдиної форми бланку ветеринарно-санітарного паспорта на домашню тварину (домашні тварини – коти, собаки).

Підставою для оформлення ветеринарно-санітарного паспорта є:

1) клінічний огляд тварини;

2) наявність відповідних діагностичних, профілактично-лікувальних обробок (дегельмінтизації), включаючи дослідження і щеплення (сказ та інші інфекційні хвороби в залежності від виду тварини).

Видача ветеринарно-санітарного паспорта на тварину передбачена Законом України «Про ветеринарну медицину» та входить до переліку платних адміністративних послуг, які надаються Держпродспоживслужбою, органами та установами, що належать до сфери її управління. Розмір плати за їх надання затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року № 641 та складає 51 грн. 29 коп.

Видача ветеринарно-санітарного паспорта невстановленого зразка установами, не уповноваженими на їх видачу, була підставою для численних запитів інших контролюючих служб, які призводять до проведення відповідних розслідувань.

Звертаємо увагу, що наразі право надання даної адміністративної послуги мають лише державні установи ветеринарної медицини, зокрема державні лікарні ветеринарної медицини (району, міста, області).

Підстави для відмови у видачі ветеринарно-санітарного паспорту визначені частиною сьомою статті 32 Закону України «Про ветеринарну медицину» та передбачають:

1) недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством; ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті);

2) неможливість безпосереднього огляду об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

3) відсутність документального підтвердження епізоотичного благополуччя місцевості походження та ветеринарно-санітарного стану об'єктів; відсутність необхідної ветеринарної обробки тварин, їх карантинування, відповідних досліджень та/або експертного висновку.

Ветеринарно-санітарний паспорт на тварину дійсний до моменту її смерті.

Наразі Держпродспоживслужбою вживаються заходи щодо припинення видачі ветеринарно-санітарних паспортів для домашніх тварин не встановленої форми. Проводиться роз’яснювальна робота серед населення.

Просимо доводити зазначену інформацію до осіб, які утримують домашніх тварин, профільних асоціацій.

Для супроводження домашніх тварин при їх переміщенні за межі території нашої держави з 01.06.2018 до уваги будуть братись лише ветеринарно-санітарні паспорти встановленого зразка, зміст яких розміщено в мережі інтернет, зокрема на сайті Верховної Ради України за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1381-17/print1487077616812867

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів