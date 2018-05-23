Контроль якості дорожніх робіт має бути на рівні, красти кошти нікому не дамо, – Прем’єр-міністр

Контроль якості робіт з ремонту та будівництва доріг стає неодмінною складовою масштабного процесу відновлення дорожнього господарства, започаткованого Урядом два роки тому. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.

«У нас є безпрецедентний обсяг, по якому виконуються роботи по всій країні. Зараз важливо забезпечити якість. І тут очевидна відповідальність Уряду та регіональних структур (відповідних відомств) і місцевих органів влади. Даю доручення – проаналізувати цю роботу», - сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що відповідальність за неякісне виконання обов’язків також буде незворотньою.

«Якщо зробив і десь недоробив – допрацюй і здавай об’єкт відповідно до норм. Якщо є зловживання – понесеш відповідальність. Інформація буде публічною. Ті, хто дозволяє собі працювати з відхиленням від норм, а ще й робити приписки, – назви таких фірм будуть публічними. Буду звертатися до правоохоронних органів. Відповідальність понесе хтось конкретно», - додав Глава Уряду.

Він запропонував главі МВС Арсену Авакову долучитися до процесу контролю якості виконання дорожніх робіт. А заразом нагадав, що цього року Уряд забезпечив значне фінансування дорожньої галузі, функціонування Дорожнього фонду. «Ніхто не давав права красти ці кошти або розпоряджатися ними неефективно. Контроль і якість виходить на перший план. Ми доб’ємось того, аби якість була на рівні, - зазначив Володимир Гройсман. – Розраховую на відповідні дії правоохоронних органів».

Глава Уряду також дав доручення МВС, ДФС та Рахунковій палаті – об’єднати зусилля, обрати 3-4 об’єкти, провести дослідження. «Якщо будуть відхилення (норм будівництва) – постане питання про справедливе покарання», - сказав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України