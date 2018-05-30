Уряд ухвалив Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року

30 травня 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив Державну соціальну програму „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021року.

Ратифікувавши Конвенцію ООН про права дитини 27 вересня 1991 року, Україна взяла на себе відповідні зобов’язання, на виконання яких було прийнято Закон України „Про Загальнодержавну програму „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”.

У зв’язку зі закінченням терміну дії програми виникла логічна потреба в розробленні нової програми, яка дасть змогу удосконалити систему міжвідомчої співпраці та взаємодії у сфері дитинства, а також створити сучасний механізм моніторингу прав дітей у державі.

«У минулі роки також діяла відповідна програма, але вона була реалізована у вигляді Закону України, що вимагало щорічного затвердження плану заходів до його виконання. Проаналізувавши питання формування щорічних планів ми вийшли з ініціативою створити один багаторічний план, який буде визначати трендові зміни у питаннях захисту прав дітей та забезпечення реалізації Конвенції ООН», - заявила заступник Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Олександра Чуркіна, представляючи Національний план дій на засіданні Уряду.

Програму розроблено з метою удосконалення державної політики забезпечення та захисту прав дітей, оновлення моделі роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування на всіх рівнях у напрямі дотримання найкращих інтересів дітей відповідно до міжнародних стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини (2016–2021).

Досягнення цієї мети передбачається шляхом реформування системи забезпечення прав дітей, запровадження партнерських відносин між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та територіальними громадами.

Однією з ініціатив Міністерства соціальної політики щодо питання відповідального батьківства в рамках виконання програми стало забезпечення кожної новонародженої дитини одноразовою натуральною допомогою «Пакунок малюка».

«Пакунок малюка» міститиме усі першочергові необхідні речі для новонародженої дитини протягом перших місяців її життя. Цей комплект буде додаватися додатково до вже існуючих виплат при народженні дитини. Пакунок є усталеною практикою в інших країнах світу, адже це є елементом превенції дитячої смертності, бідності та посилює відчуття турботи держави.

Іншою ініціативою в рамках програми стало запровадження механізму «Муніципальна няня».

Фінансування послуги догляду за дитиною до трьох років буде запроваджено з першого січня 2019 року. Механізм є прозорим та простим – батьки наймають няню офіційно, самостійно обираючи спеціаліста та визначаючи умови контролю її роботи, а батькам на кінець року буде відшкодовано за кожен місяць роботи няні суму в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років. Завдяки цьому механізму створюється можливість батькам самостійно обирати нянь для дітей, контролювати їх діяльність, та отримувати підтримку, якщо мама має виходити на роботу, та багатодітним родинам.

Забезпечення раціонального використання ресурсів Програми передбачається шляхом концентрації зусиль на таких пріоритетах:

створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини;

забезпечення рівних можливостей для всіх дітей;

зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства;

захист дітей від насильства;

створення системи правосуддя, дружнього до дитини;

урахування найкращих інтересів і думки дитини при прийнятті рішень, що стосуються її життя;

забезпечення прав дітей у ситуаціях воєнних дій чи збройних конфліктів;

створення безпечного інформаційного простору для дітей.

У зв’язку з процесами децентралізації в країні та підвищенням ролі територіальних громад до Програми включено розділ „Активізація ролі територіальної громади в умовах децентралізації”, яким передбачено заходи з формування громад, доброзичливих до дітей.

Виконавцями Програми є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські та інші недержавні організації, міжнародні фонди.

Програма реалізуватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених на фінансування відповідних сфер і галузей, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

Міністерство соціальної політики України