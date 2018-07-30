Входи та виходи з підземних переходів будуть проектуватися зручними для людей, - Лев Парцхаладзе

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми, зокрема, ввело норму щодо проектування розділювальних поручнів на сходах підземних переходів під час будівництва чи реконструкції вулиць і доріг для організації безпечного руху пішоходів на вхід та вихід. Відповідна норма міститься у новому ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» та вступає в силу з 1 вересня 2018 року.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

«ДБН – це безпека і комфорт людей, тому у нових державних будівельних нормах щодо вулиць і доріг ми прописали норму щодо необхідності проектувати на сходах підземних переходів розділювальні поручні для пішоходів. Це дозволить впорядкувати потоки людей на вхід та вихід, мінімізує можливі стики та давки, особливо при якійсь несприятливій чи надзвичайній ситуації, створить умови для безпечного руху», - сказав він.

За словами Лева Парцхаладзе, впровадження такої зміни підвищить безпеку руху пішоходів та зручність пересування, особливо для людей похилого віку та у зимовий період.

ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів» розроблений на заміну аналогічного ДБН 2001 року.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні документи, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України