МОЗ України оприлюднило для громадського обговорення “Проект Стратегії профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В та С до 2030 року”

Метою впровадження Стратегії є зниження рівня захворюваності на вірусні гепатити В та С протягом 2019-2030 років.

“Стратегія профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В та С до 2030 року” передбачає:

підвищення рівня охоплення вакцинацією проти гепатиту В для дітей (три дози вакцини);

попередження передачі гепатиту В від матері до дитини: вакцинація, дородове тестування та лікування противірусними препаратами вагітних жінок з гепатитом В;

забезпечення безпеки крові та її компонентів, ін’єкцій та хірургічних втручань;

впровадження програм зменшення шкоди для людей, які вживають психоактивні речовини ін’єкційно (забезпечення доступу до стерильного ін’єкційного інструментарію та ефективних методів лікування);

розширення доступу до діагностики та лікування вірусних гепатитів В та С із використанням сучасних та найбільш ефективних методів діагностики та лікарських засобів.

Докладніше: http://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-strategii-profilaktiki-diagnostiki-ta-likuvannja-virusnih-gepatitiv-v-ta-s-do-2030-roku

Впровадження стратегії дозволить до 2030 року попередити нові випадки зараження гепатитами і знизити рівень захворюваності на гепатити в цілому, зменшити показники інвалідності та смертності від хвороб, викликаних вірусними гепатитами.

Гепатит є одним із найбільших викликів охорони здоров’я у світі. В Україні у 2017 році офіційно зареєстровано понад 20 тисяч людей з вірусним гепатитом В та понад 52 тисячі - з вірусним гепатитом С.

За оцінками експертів, показники захворювання є значно вищими, оскільки гепатити впродовж багатьох років можуть протікати безсимптомно, і багато людей навіть не знають про своє захворювання. Тому профілактика, рання діагностика та вчасне лікування гепатитів є надзвичайно важливими.

Нагадаємо, що цього року Україна зможе вилікувати всіх пацієнтів з гепатитом С, які потребують першочергового лікування, це майже 6 тисяч людей. Наступного року лікування отримає вся черга пацієнтів з гепатитом С. Це стало можливим завдяки ефективним державним закупівлям через міжнародні організації: Україна отримала унікальну низьку ціну на інноваційне лікування вірусного гепатиту С.

МОЗ України