Прем’єр-міністр: Нові будівельні норми дозволять оновити українські міста і зробити їх комфортними

Нові будівельні норми, що були розроблені у тісній співпраці з експертним середовищем і вступають в силу восени, дозволять оновити вулиці українських міст і зробити комфортною міську інфраструктуру. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Всі помічали, що живемо ми в 21 столітті, нерухомість коштує немало, але будують все так, що виглядає воно, як старе. Ми прийняли рішення про нові норми, є нові накази Мінрегіону (Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКХ), для житлових і нежитлових об’єктів, - сказав Володимир Гройсман. - Будемо спостерігати за впровадженням цих нових норм у красиву естетичну і комфортну архітектуру в містах. Норми до інфраструктурних проектів будуть слугувати українцям і будуть комфортними. Це відповідає європейським практикам».

Довідково

В березні поточного року Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив якомога швидше напрацювати зміни до існуючих будівельних норм з метою скасування застарілих вимог і впровадження міжнародних стандартів. Ініціатива була виголошена під час зустрічі Глави Уряду з підприємцями і архітекторами.

На той момент в Україні чинними вважалися 180 будівельних норм, з них 109 – державні. Положення деяких з них застаріли і потребували впровадження міжнародних стандартів, новітніх технологій та виключення корупційних ризиків. Перегляд будівельних норм дозволив би усунути непотрібні регуляторні процедури і сприяв розвитку підприємництва у містобудівництві.

Як відзначав Глава Уряду, сучасні світові стандарти будівництва відрізняються від тих, що діють в Україні. І швидка адаптація будівництва до європейських норм давно назріла. «При співвідносній ціні будівництва у Європі та США ми бачимо в Україні зовсім іншу архітектуру. Я налаштований дуже рішуче. Треба з’ясувати, що ми можемо змінити одразу, що потребує більш глибинної роботи. Затягувати час – не варіант», - відзначав Прем’єр-міністр.

Серед нововведень є такі поняття як «блакитна лінія» - щодо висотності забудови, «зелена лінія» - щодо збереження зелених зон і «жовта лінія» - щодо унеможливлення перекриття шляхів евакуації у разі руйнування будівель. Окрема увага - безпечності вулиць і доріг в містах згідно з вимогами європейського законодавства. Йдеться про посилення безпеки пішоходів під час перетину проїзної частини, захист пасажирів на зупинках громадського транспорту тощо. Обов’язкове питання – розширення норми щодо обов’язкового забезпечення безбар’єрного доступу. Це стосується не тільки людей, які мають особливі потреби, це ще й, наприклад, молоді мами, люди похилого віку й інші громадяни.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України