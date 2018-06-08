Лев Парцхаладзе: Аварій на теплових мережах стане менше

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми, зокрема, впровадило нові зміни у ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі» для покращення їх стану та мінімізації можливих проривів та аварій на трубопроводах. А саме – ввело систематичний контроль за внутрішньою корозією трубопроводів та використання сучасних методів оброблення води.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

«Раніше у ДБН щодо теплових мереж були прописані рішення та методики виявлення корозії труб та оброблення води. Але вони вже достатньо застарілі і сьогодні на практиці потрібне більш якісне запобігання можливих аварій. Ми переглянули ці норми та у нових змінах до ДБН ввели необхідність проводити систематичний контроль корозії труб шляхом встановлення спеціальних датчиків контролю за корозією та впровадження сучасних методів оброблення води. Це може позитивно вплинути на якість надання послуг з теплопостачання, так як кількість проривів та можливих аварій буде зменшуватися», - сказав він.

Такі зміни дозволять підвищити строк безаварійної експлуатації трубопроводів та зменшити витрати на їх ремонт.

Згідно зі змінами у ДБН, систематичний контроль за внутрішньою корозією трубопроводів встановлюється за індикаторами внутрішньої корозії та за допомогою корозиметрів і датчиків швидкості корозії. Для захисту від внутрішньої корозії трубопроводів слід застосовувати установки магнієвого захисту.

Зміна у ДБН офіційно вступила в дію з 1 липня 2018 року.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні документи, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України