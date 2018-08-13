Остап Семерак: Навколо ідеї засадження України деревами має об’єднатися місцева влада і громадськість

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак закликав представників органів місцевої влади більш активно підтримувати ініціативи своїх громад у висадженні дерев у міських парках, алеях та скверах. Про це він розповів в ефірі програми «Подія» на ТК «Прямий».

«Висадження нових лісів – це є частина державної політики, але тут важливо і підтримувати ініціативи громадськості, яка екологічно свідома і вболіває за збереження довкілля в своєму місті. Це - найпростіший шлях підвищити рівень екологічної свідомості», - сказав Остап Семерак.

Він навів приклад коли не налагоджена взаємодія громади і влади ускладнює втілення добрих справ направлених на порятунок планети.

«Двічі на рік ми проводимо разом із представниками різних конфесій і навчальним закладами акцію «Посади дерево миру». Висаджуючи по всій країні, від Києва до Авдіївки, Алеї миру ми намагаємося привернути увагу до катастрофічних наслідків нанесених війною довкіллю на Сході та підвищення рівня екологічної свідомості. Ми отримали сотні дзвінків українців, які виявили бажання провести таку акцію в своєму місті чи селі і готові навіть вкладати власні кошти в придання саджанців. Проте кожного разу виникає питання із отриманням дозволу від місцевої влади на висадження нових Алей», - сказав Міністр.

Остап Семерак переконаний, що підтримка органами місцевої влади таких ініціатив та взаємодія із громадами у проведенні висадження допоможе озеленити нашу країну і підняти рівень еко-патріотизму і розширить коло українців, які прагнуть берегти природу рідної землі та країну.

Міністерство екології та природних ресурсів України