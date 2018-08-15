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Завдяки виконанню завдань з реформи державного управління Україна отримала черговий цільовий транш від ЄС, – Олександр Саєнко

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Европейський Союз надає всебічну підтримку реформі державного управління, що впроваджує Уряд. Відповідно до Угоди про фінансування програми "Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні", Україна отримала черговий безповоротний транш, повідомив Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.

За його словами, розмір фінансування залежить від успішного виконання реформи в попередній період, а Україна вже виконала 75% зі 100% поставлених індикаторів на 2017 рік, за що отримала високу оцінку європейських партнерів, які, зокрема, підкреслили ефективність залучення фахівців з питань реформ та створення ефективної системи координації реформи на вищому рівні.

В підсумку, як підкреслив Олександр Саєнко, завдяки виконанню цих та інших індикаторів, Україні виділено фінансову підтримку у розмірі 15,5 млн євро.

"Перша частина траншу є фіксованою та складає 5 млн євро. Друга частина залежить від успішності впровадження реформи, що вимірюється визначеними програмою індикаторами. Завдяки їх виконанню друга частина траншу складає 10,5 млн євро. Кошти бюджетної підтримки направляються в державний бюджет", - пояснив Олександр Саєнко.

Крім того, раніше, міжнародні партнери вже неодноразово відзначали прогрес України у впровадженні реформи державного управління.

"Очевидно, що реформа держуправління є одним із ключових пріоритетів Уряду. Про це свідчить потужне політичне лідерство як Прем'єр-міністра, так і інших міністрів, що відповідають за напрямки реформування. У цій реформі впроваджується дуже багато конкретних кроків", - зазначав керівник групи підтримки України в ЄС Пітер Вагнер.

Також схвальну оцінку українським реформам давала й Верховний представник ЄС у закордонних справах та політиці безпеки Федеріка Могеріні.

"Ми спостерігаємо, що в Україні став сильніший Уряд, сильніше державне управління і як результат - сильніша економіка», - казала вона.

Ця оцінка, за словами Олександра Саєнка, є дуже високою, й хоча попереду ще багато завдань, які потрібно виконати, це свідчить про визнання ефективності реформування та довіру між сторонами.

"Наша команда щодня співпрацює з європейськими партнерами з метою впровадження в Україні системи державного управління європейського зразка, й завдяки цьому ми досягаємо цілей, визначених в стратегії реформування держуправління. Для простих громадян це означає, що держава, яка надає їм послуги, стає більш ефективною, сервісоорієнтованою, а якість надання таких послуг буде тільки покращуватись", - додав Міністр Кабінету Міністрів.

Довідково

За результатами опитування 69 експертів організацій, що входять до складу Реанімаційного пакету реформ (РПР), яке проводив Фонд "Демократичні ініціативи" ім. І.Кучеріва спільно з Секретаріатом РПР в червні цього року, реформа державної служби була визнана одною з п’яти найбільш успішних реформ в Україні.

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