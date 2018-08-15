Поліція з метою профілактики ДТП посилить адміністративну практику у цій сфері, – Сергій Князєв

У відомстві планують вирішувати проблемні питання у сфері пасажирських перевезень не лише працюючи з водіями, а й з керівниками автотранспортних підприємств, які випускають транспорт на лінію. На цьому 14 серпня наголосив Голова Нацполіції під час наради під головуванням першого заступника Міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

З 23 липня на території країни проводяться комплексні превентивні заходи під умовною назвою «Перевізник». Їхньою метою є забезпечення безпеки дорожнього руху та зменшення ДТП за участі пасажирського транспорту, які призводять до загибелі великої кількості людей.

Так, упродовж останніх трьох тижнів у державі порівняно з аналогічним періодом минулого року загальна кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими зменшилася більше ніж на чверть (на 26,5 відсотка). Водночас зменшилася загальна кількість ДТП за участі автобусів – з 329 до 280 фактів. Проте в результаті тільки шести ДТП, які сталися минулого тижня, загинуло 10 осіб, 74 людини були травмовані.

Перший заступник Міністра внутрішніх справу Сергій Яровий підкреслив, що питання організації безпеки дорожнього руху, зокрема, розслідування та попередження загибелі людей, перебувають на контролі керівництва МВС та Нацполіції.

«Питання організації безпеки дорожнього руху заслуговує підтримки в областях. І ми будемо посилювати цю роботу з проведення комплексних заходів. Насамперед, це робота спільних груп поліції з Укртрансбезпекою з виявлення фактів незадовільної організації роботи по контролю за технічним станом транспортних засобів, особливо тих, які залучаються до перевезення громадян», - зазначив Сергій Яровий.

Він наголосив на необхідності жорсткого реагування з боку Головного слідчого управління Нацполіції на порушення, виявлені у цій сфері. Сергій Яровий також додав, що профілактична робота у цьому напрямку має бути посилена і у зв’язку з переміщенням громадян для відпочинку до південних областей.

Загалом з початку операції «Перевізник» поліцейські вже оглянули понад 66 тисяч транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів. За результатами огляду виявлено 1,5 тисячі технічно несправних транспортних засобів. Зокрема, виявлено 255 одиниць транспорту, обладнаного із порушенням відповідних правил, норм і стандартів.

Усього поліцейські виявили майже 26 тисяч правопорушень правил дорожнього руху та правил перевезення пасажирів. Серед них – 56 фактів керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння. Окрім того, виявлено 470 фактів керування транспортом, який не пройшов обов’язковий контроль.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що з метою ліквідації причин і умов, які сприяють скоєнню ДТП, поліцейські проводять позачергове обстеження аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації ДТП.

У результаті правоохоронцями складено 1423 адміністративні матеріали за ст. 140 КУпАП. На усунення недоліків направлено 415 вимог поліції за їх невиконання. Також до місцевих органів виконавчої влади та служб автомобільних доріг в областях направлено 709 інформаційних матеріалів щодо удосконалення організації дорожнього руху.

Голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що розслідування кожного резонансного ДТП, зокрема, за участі пасажирського транспорту, перебуває на його особистому контролі та на контролі керівництва Головного слідчого управління Нацполіції.

«Ми не хочемо фіксувати постфактум, чому сталася ця ДТП. Потрібно вирішувати ці проблемні питання, які виникають систематично, не тільки з водіями, а й з керівниками автотранспортних підприємств, які випускають транспорт на лінію. Наголошую на необхідності посилення адміністративної профілактики у цій сфері», – підкреслив Сергій Князєв.

Він дав розпорядження всім керівникам обласних підрозділів на місцях провести зустрічі з керівниками автотранспортних підприємств з метою вирішення проблемних питань та покращення ситуації на дорогах у сфері пасажирських перевезень.

Нагадаємо, керівництво МВС та Нацполіції обговорили хід розслідування двох резонансних ДТП.

Національна поліція України