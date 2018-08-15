Економіка України зростає 10 кварталів поспіль, - Держстат

Економіка України зростає 10 кварталів поспіль, стверджують дані Державної служби статистики України. Так, зростання реального ВВП у другому кварталі поточного року склало 3,6% порівняно з другим кварталом 2017 року.

Одним з факторів зростання стало зростання товарного експорту. За перше півріччя зростання цього показника становило 12,7% порівняно з аналогічним показником минулого року. В абсолютних цифрах обсяг товарного експорту перевищив 23,2 млрд дол. Експорт послуг з України зріс на 5,7% - до 5,38 млрд дол і перевищив імпорт. Позитивне сальдо торгівлі послугами за перше півріччя склало 2,8 млрд дол.

Євросоюз залишається ключовим для України зовнішнім ринком. Обсяг експорту товарів та послуг до ЄС за підсумками першого півріччя перевищив 11,1 млрд дол.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України