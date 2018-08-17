Найближчим часом буде прийнято Нацплан управління відходами до 2030 року, - Геннадій Зубко

Україні має бути створена ефективна система управління відходами за європейськими стандартами, орієнтована на економіку замкненого циклу. Мова йде саме про управління, а не поводження. Це ціль Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, яка була розроблена у співпраці з міжнародними партнерами і затвержена Урядом. Це вимога часу, а також зобов’язання України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС та імплементації Директив ЄС. Про це сьогодні на першому засіданні Координаційної ради з реалізації Стратегії управління відходами в Україні до 2030 року зазначив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

Він зазначив, що на сьогодні Україна за багатьма показниками значно відстає від Євросоюзу. «Якщо говорити про цифри, то, наприклад, в Україні сьогодні спалюється – 2,7% твердих побутових відходів (ТПВ), а в ЄС цей показник – 26%; у нас переробляється лише 3,2% ТПВ, а в ЄС – 43%; захороняється в Україні – 90% ТПВ, тоді коли в ЄС лише 31%. Реалізовуючи Стратегію управління відходами, маємо скоротити це відставання, а також досягти в Україні чітких цільових показників, які стосуються скорочення обсягів відходів, зокрема і муніципальних, збільшення обсягів відходів, які направляються на перероблення, створення регіональних центрів тощо», - зазначив Геннадій Зубко.

Урядовець зазначив, що Національний план управління до 2030 року, який був презентований Мінприроди, має стати чіткою маршрутною картою виконання Стратегії, з таймінгом та відповідальними, як центральними органами влади, так і місцевою владою. Так, в рамках виконання Плану найпершими завданнями є прийняття рамкового законодавства, яке імплементує сім Директив ЄС, а також розроблення регіональних планів управління відходами. Далі – розбудова та модернізація інфраструктури управління відходами. «Разом з тим місцевим органам влади та самоврядування не потрібно чекати прийняття законодавства, а вже зараз рухатись паралельно. Це стосується залучення інвестицій, вивчення передових технологій, створення регіональних центрів. Потрібно перестати дивитись на питання відходів як на проблему, а розглядати як додаткові економічні та інвестиційні можливості. Вже зараз потрібно розробляти регіональні плани управління відходами, використовувати інструменти міжмуніципального співробітництва, готувати кадри, які працюватимуть у сфері управління відходами», - зазначив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр-міністр підкреслив, що на сьогодні підписані міжмуніципальні декларації між ОТГ, згідно з якими вони фактично вже починають управляти відходами та на визначених полігонах їх збирати для подальшої переробки та утилізації. «Протягом найближчих тижнів ми очікуємо від органів місцевого самоврядування та ОДА конкретні пропозиції, зауваження і рекомендації для того, щоб затвердити на Уряді Національний план дій управління відходами до 2030 року», - пояснив Зубко.

Нагадаємо, Координаційна рада з питань реалізації Національної стратегії управління відходами Україні до 2030 року та її склад затверджено постановою КМУ від 25 квітня 2018 року. До її складу входять представники центральних органів виконавчої влади, Держкомтелерадіо, ДРС, комітетів ВРУ, народні депутати України, АМУ й інші. Очолює Раду Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Головними її завданнями є координація дій центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо формування та реалізації державної політики у сфері поводження з відходами та підготовки Національного та регіональних планів управління відходами; адаптації національного законодавства до європейського; моніторинг та аналіз стану виконання заходів Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року тощо.

Служба Віце-прем'єр-міністра України