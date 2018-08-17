До 2030 року в Україні 70% відходів мають перероблятися чи повторно використовуватися

Зараз в Україні переробляється лише 3% твердих побутових відходів. Згідно з ухваленою Національною стратегією управління відходами, розробленою на зразок чинних моделей в країнах ЄС, до 2030 року близько 70% відходів має бути перероблено або повторно використано. Про це на засіданні Координаційної ради з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в України до 2030 року сказав Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

Він зазначив, що на даному етапі обсяги накопичення відходів у промисловому і приватному секторі перевищують обсяги їх переробки та є значно меншими за реальні можливості залучення їх у виробництво.

«Наприклад, лише 12-14% відходів упаковки йдуть на переробку, а решта захоронюється, хоча насправді це – якісна і коштовна сировина. У Національній стратегії управління відходами, яку Мінприроди розробило спільно з міжнародними партнерами, ми закладаємо 65% переробки упаковки, та 70% – переробки, чи повторного використання твердих побутових відходів загалом», – зазначив Міністр екології та природних ресурсів України.

Він підкреслив, що розв’язання проблеми відходів напряму пов’язане з підвищенням рівня екологічної безпеки та раціональним використанням природних ресурсів і висловив сподівання, що Україна вже найближчим часом отримає Національний та регіональні плани управління відходами, які допоможуть реалізувати ухвалену Урядом Стратегію на практиці та є обов’язковими відповідно до зобов’язань України перед ЄС.

При цьому Остап Семерак наголосив, що для втілення на практиці нової моделі управління відходами знадобиться не лише залучення нових інвестицій та політична воля, але й активність самих громадян та їх бажання змінити звичну модель поведінки.

«Чи амбітна ця мета? Безсумнівно. Чи можливо це в Україні до 2030 року? Так. І у нас є хороші приклади Токіо 60-70-х, чи Швейцарії 80-х років. У них теж колись не було переробних потужностей, сучасних систем для перетворення сміття в енергію чи захоронення. Але була політична воля і соціальна відповідальність, тому проблема була вирішена», – сказав Остап Семерак.

Нагадаємо, сьогодні відбулося перше засідання Координаційної ради з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року.

Під час засідання відбулося обговорення драфту Національного плану управління відходами, підготовленого Мінприроди спільно із міжнародними експертами на виконання Національної стратегії управління відходами, яку було ухвалено наприкінці 2017 року.

Міністерство екології та природних ресурсів України