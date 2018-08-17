Кількість робітників із зарплатнею понад 10 тис. грн зросла до 26,8%, - Держстат

Кількість працівників в Україні, чия заробітна плата перевищила показник у 10 тис. грн, сягла 26,8%. Такі дані наводить Державна служба статистики України після аналізу нарахованих зарплат за червень поточного року. Минулого року цей показник становив 17%.

Прикметно також, що кількість працівників з мінімальною зарплатнею знизилася до 7,4% з 9% роком раніше. При цьому мінімальна зарплата зросла з 3200 грн до 3723 грн. Так само знизилася частка працівників, які отримують зарплати до 4 тис. грн – до 15,4% за підсумками червня проти 24,4% роком раніше. При цьому частка працівників із зарплатами 8-10 тис. грн за рік зросла з 9,4% до 11%. Відносно стабільним залишається показник працівників із зарплатами 6-8 тис. грн. За підсумками червня їх було 15,2% проти 15,5% роком раніше.

Розмір і розподіл зарплат доводить загальну тенденцію щодо позитивної економічної динаміки в державі.

Довідково

Економіка України зростає 10 кварталів поспіль. Зростання реального ВВП у другому кварталі поточного року склало 3,6% порівняно з другим кварталом 2017 року.

Одним з факторів зростання стало зростання товарного експорту. За перше півріччя зростання цього показника становило 12,7% порівняно з аналогічним показником минулого року. В абсолютних цифрах обсяг товарного експорту перевищив 23,2 млрд дол. Експорт послуг з України зріс на 5,7% - до 5,38 млрд дол. і перевищив імпорт. Позитивне сальдо торгівлі послугами за перше півріччя склало 2,8 млрд дол.

Євросоюз залишається ключовим для України зовнішнім ринком. Обсяг експорту товарів та послуг до ЄС за підсумками першого півріччя перевищив 11,1 млрд дол. При цьому індекс споживчих цін у червні дорівнював 0, а в липні вперше за останній період зафіксовано дефляцію на 0,7%.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України