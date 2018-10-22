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Держстат: Зростання роздрібної торгівлі підтверджує тенденцію зростання доходів громадян і стабілізації економіки

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Індекс обсягу роздрібної торгівлі в Україні в січні-вересні поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року становив 105,5%, а у вересні 2018 року проти вересня 2017 – 106,9%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України. В регіональному розрізі найбільше зростання зафіксовано в Луганській (27,9%), Донецькій (13,7%), Полтавській (11,1%) та Вінницькій (9,1%) областях. В десятці лідерів – Житомирська, Сумська, Тернопільська, Рівненська та Миколаївська області.

Довідково

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у серпні 2018 року становила 8977 грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн). Зростання економіки, за уточненими даними Держстату, склало 3,8% по другому кварталу.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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