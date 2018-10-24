За 3 роки кількість вступників з окупованих територій через освітні центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна» зросла майже вдвічі

За 3 роки роботи освітніх центрів «Крим-Україна» і «Донбас-Україна» кількість вступників через них збільшилася майже вдвічі. Так, якщо під час вступної кампанії 2016-го через освітні центри вступили близько тисячі абітурієнтів, то цього року їхня кількість сягнула 1749.

Про це йшлося під час прес-конференції щодо підсумків роботи освітніх центрів (ОЦ) «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» у 2018 році, яка відбулася сьогодні, 24 жовтня 2018 року, в МОН.

«Міністерство приділяє багато уваги забезпеченню спрощеного доступу до вищої освіти дітям з тимчасово непідконтрольних територій. З 2016 року в Україні працюють освітні центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна». Їх робота якраз і направлена на те, щоб залучити громадян з окупованих територій Криму і Донбасу до навчання у наших вишах. Цього року освітні центри працювали з 4 червня до 28 вересня. Найголовніше наше досягнення – за ці 3 роки вступ через освітні центри збільшився майже вдвічі», – зазначила в.о. директора департаменту вищої освіти МОН Світлана Кретович.

Так, 2018-го через ОЦ «Донбас-Україна» вступили 1522 особи. Минулого року їхня кількість становила 1346, а 2016-го – 855 осіб.

Цього року найбільше вступників обрали Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка – 219, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля – 181, Таврійський національний університет ім. Вернадського – 134.

Загалом же за консультацією до центрів «Донбас-Україна» звернулося 3186 осіб. Цього року вони працювали на базі 37 вишів – переміщених з зони ООС або тих, які розташовані на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей. Це, зокрема, міста Київ, Бахмут, Вінниця, Дніпро, Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, Костянтинівка, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне, Сєверодонецьк, Старобільськ, Слов’янськ, Харків, Торецьк.

Через ОЦ «Крим-Україна» 2018 року вступили 227 осіб. Торік таких вступників було 204, а 2016-го – 153.

Цього року найбільше вступників обрали Таврійський національний університет ім. Вернадського – 88, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 31, Львівська політехніка – 24.

За консультацією до центрів «Крим-Україна» звернулося майже 779 осіб. Цього року вони працювали на базі 35 закладів вищої освіти у таких містах: Бердянськ, Дніпро, Запоріжжя, Ізмаїл, Київ, Львів, Мелітополь, Миколаїв, Одеса, Первомайськ, Харків, Херсон.

«Я хочу звернути увагу, що ця статистика – це не скільки загалом в українські виші вступило кримчан чи жителів непідконтрольної території Донбасу. Йдеться лише про спрощений вступ через освітні центри. Ті діти, які отримали повну загальну середню освіту дистанційно та склали ЗНО, мали можливість вступати до будь-якого вишу України. Але така статистика не ведеться насамперед з міркувань безпеки», – підкреслила Світлана Кретович.

Нагадуємо, що спрощена процедура передбачає вступ без ЗНО – абітурієнти складають 2 іспити державної підсумкової атестації з української мови та історії України, а також один вступний іспит (або творчий конкурс). Для вступу також не обов’язкові українські паспорт і атестат.

Окремо варто відзначити, що у наказах про зарахування прізвища вступників з окупованих територій обов’язково шифруються. Більшість абітурієнтів, які з тих чи інших причин вступили на контракт, за їхньою заявою переводяться на бюджет. Також кожен виш намагається максимально забезпечити вступників з окупованих територій гуртожитками як на час навчання, так і на час вступу.

Для залучення якомога більшої кількості вступників з окупованих територій до українських університетів, коледжів та закладів ПТО щороку обов’язково проводиться широка інформаційна кампанія.

Так, обов’язково працює гаряча телефонна лінія, організована Фондом «Відкрита політика» за підтримки МОН та UNICEF. Цього року з 1 січня на неї вже надійшло 12 тис дзвінківї. Торік на лінії прийняли 8 тис дзвінків.

«Щодня на гарячі лінії надходить маса дзвінків. Найчастіше ставлять такі запитання: якою є спрощена процедура вступу, як отримати шкільну освіту дистанційно, квоти для кримчан, реєстрація в електронному кабінеті вступника, пільги для переселенців, низькі бали ЗНО тощо», – розказала виконавчий директор ГО «Фонд «Відкрита політика» Ірина Жданова.

Створюється також інформаційна продукція, охоплення якою цього року сягнуло близько 2 мільйонів осіб. Це листівки, постери, дорожні карти, покрокові інструкції, відео- та аудіоролики. Все це розміщувалося та транслювалося у транспорті, закладах освіти, на пунктах пропуску, на радіо, які, зокрема, мають покриття на непідконтрольних територіях. Цього року були окремо проведені дні відкритих дверей в освітніх центрах.

«Для нас дуже важливо, щоб діти на тих територіях отримували інформацію про можливості спрощеного вступу до українських вишів. Адже ми знаємо непоодинокі приклади, коли певні канали зв’язку блокуються. І також хочу підкреслити, що доки ситуація не зміниться, ми продовжуватимемо практику роботи освітніх центрів та спрощеного вступу», – підсумувала Світлана Кретович.

Міністерство освіти і науки України