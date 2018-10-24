В’ячеслав Кириленко провів нараду щодо підготовки до Міжнародного форуму, присвяченого 85-м роковинам Голодомору

24 жовтня під головуванням Віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка відбулось засідання міжвідомчої робочої групи з підготовки та проведення Міжнародного форуму, присвяченого 85-м роковинам Голодомору 1932–1933 років в Україні.

У засіданні робочої групи взяли участь представники Українського інституту національної пам’яті, Світового конгресу українців, Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні, представники Адміністрації Президента України, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики, Міністерства освіти і науки та Київської міської державної адміністрації.

Учасники обговорили стан підготовки до проведення у Києві Міжнародного форуму, присвяченого роковинам Голодомору 1932–1933 років в Україні.

За результатами наради Українському інституту національної пам’яті доручено у тижневий термін із врахуванням висловлених пропозицій доопрацювати та оприлюднити програму наукового симпозіуму форуму та разом з МЗС, Мінкультури, КМДА й іншими органами влади у тісній взаємодії з представниками громадськості забезпечити підготовку, проведення і висвітлення усіх заходів форуму на належному рівні відповідно до міжнародного статусу події.

Нагадаємо, Міжнародний форум до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років «Україна пам’ятає, світ визнає» відбудеться 22-24 листопада у Києві, в його рамках пройде науковий симпозіум, мистецькі акції, меморіальне засідання Верховної Ради та державні заходи за участю Президента України та керівників інших держав. До участі в Міжнародному форумі запрошено понад 500 зарубіжних учасників, серед них керівники урядів і парламентів, лідери міжнародних організацій, зарубіжні вчені, які досліджують Голодомор, представники освітніх, музейних, культурних установ.

Служба Віце-прем'єр-міністра України