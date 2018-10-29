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Заява МЗС України у зв’язку із здійсненням РФ чергового призову на військову службу на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь

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Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із здійсненням Російською Федерацією чергового призову на військову службу на тимчасово окупованій частині суверенної території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь.

Такі дії є грубим порушенням зобов’язань відповідно до міжнародного гуманітарного права, яке забороняє Росії як державі-окупанту примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само, як і забороняє чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

У тематичній доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини «Ситуація з правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», опублікованій 25 вересня 2017 року на виконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/71/205, зафіксовано численні факти переслідувань окупаційною російською владою жителів Криму за небажання служити у російській армії.

МЗС України вимагає від Російської Федерації скасувати призов на військову службу на тимчасово окупованій частині суверенної території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, припинити переслідування громадян України за небажання служити у окупаційній армії, а також забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта.

25 жовтня російській стороні було направлено відповідну ноту протесту.

Міністерство закордонних справ України

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